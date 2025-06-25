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僑大興建設建案廣告不實 挨罰60萬

2025/06/25 19:26

僑大興銷售新北市三重區「IHOUSE」建案廣告不實遭罰。（資料照）僑大興銷售新北市三重區「IHOUSE」建案廣告不實遭罰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，僑大興建設公司在銷售新北市三重區「IHOUSE」建案時，於591房屋交易網站刊載「迎賓大廳」圖示，就足以影響交易決定的商品內容及用途是虛偽不實、引人錯誤之表示，違反「公平交易法」第21條第1項規定，遭公平會處60萬元罰鍰。

公平會說明，僑大興銷售「IHOUSE」建案，在網站刊載「迎賓大廳」圖示的公共設施，就整體廣告內容觀之，足使消費者誤認該公共設施可合法使用，並據此認知做成交易決定。

但是，據新北市政府提供意見，「迎賓大廳」建築物於法定空地上興建，違反「建築法」第25條規定，業經認定屬違章建築在案，且僑大興也表示，「迎賓大廳」之公共設施是透過二次施工提供，並未就於法定空地新建「迎賓大廳」建築物向建管單位申請變更核准。因此，「IHOUSE」建案廣告表示內容與事實不符，已經違反「公平交易法」第21條第1項規定。

公平會提醒，房屋銷售廣告所描述之建物用途情狀，為影響交易相對人承購與否的重要交易決定因素之一，因此業者刊載廣告時，應確保廣告內容的真實性及完整性，以維護消費者權益，維持公平的市場競爭環境。

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