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愛爾達下半年營收、獲利優於上半年

2025/06/25 19:23

愛爾達董事長陳怡君今日宣布，取得2026 FIFA世界盃TM足球賽、2026愛知-名古屋亞運，共三大旗艦賽事轉播總代理。（記者歐宇祥攝）愛爾達董事長陳怡君今日宣布，取得2026 FIFA世界盃TM足球賽、2026愛知-名古屋亞運，共三大旗艦賽事轉播總代理。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕體育轉播平台愛爾達-創（8487）董事長陳怡君今日指出，下半年營收、獲利表現都將優於上半年，全年穩健成長，迎接明年三大賽事WBC、世足與名古屋亞運，預計可帶動獲利成長、品牌價值提升，轉播時數也將破2萬小時，達到新高。

愛爾達今日舉辦法說會。該公司前5月累計營收達到4.32億元、年增22%，創同期新高。各常態性收入都維持成長，陳怡君表示，上半年營收雙位數成長是反應過往耕耘基礎，帶動收視上揚，挹注營運。

儘管今年沒有大型賽事，不過愛爾達引進美國職棒MLB台灣區轉播總代理，帶動收視再創新高，主打10大運動賽事效果受好評，並持續投資更多運動科技轉播。

陳怡君強調，愛爾達在平台建構等資源投入是未來成長的基礎，看第二季營運看與第一季持平，下半年到明年動能持續轉強，毛利率與獲利表現也值得期待。

陳怡君今日也宣布，今年下半年起，新加入方案的平均月費將從166元調整至199元。愛爾達相信，這是升級國際三大賽事內容與觀看體驗的起點。每天只要多花1元，就能完整享受WBC經典戰役、FIFA世界對決與亞運榮耀瞬間，邀請用戶與愛爾達一起站上全球體育的第一排。

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