美蓋核電廠利多 激勵009805今開盤創新高

美國紐約州將蓋首座大型核電廠，帶動電力相關類股中長期表現，也使得新光美國電力基建ETF（009805）今日開盤衝上10.31元，創下該檔ETF上市以來新高。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國紐約州將蓋首座大型核電廠。投信法人表示，此消息代表美國重啟核能供電新時代，帶動電力相關類股中長期表現，也使得新光美國電力基建ETF（009805）今日開盤衝上10.31元，創下該檔ETF上市以來新高，最後以10.29元作收，單日漲幅約0.98%，成交量逾2400張。

009805經理人劉恆誌表示，近年AI浪潮興起下，美國資料中心耗電驚人，加上運輸及製造等產業電氣化後，用電需求不斷創紀錄的爆增，目前美國急需全天候穩定可靠的電力供應，造就核能發電，成為未來美國實現穩定零碳排電力的最佳選項，藉此滿足未來美國日增的潔淨能源需求，帶動美國核電業經歷數十年停滯後的復甦，有望繼太陽能和天然氣後，成為未來新供電主流。

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此外，隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退，加上市場後續解讀Fed下半年可能啟動降息，全球股市6月24、25連續兩個交易日反彈，包括美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶旺009805在內、9檔上半年新上市ETF收盤創歷史新高，刷新上市以來股價成長紀錄。

根據CMoney統計6月25日收盤表現，上半年共有9檔新上市ETF股價創新高，包括5檔被動式與4檔主動式出線，觀察主要投資範圍，海外主要鎖定電力能源、科技，國內則以台股主動式ETF勝出。

市場分析師認為，目前美股4大指數中，代表科技及半導體的那斯達克、費城半導體兩指數，都已創4月波段低點以來新高，顯示下半年戰爭影響淡化後，市場投資信心恢復，加上聯準會若有機會降息，預估市場資金將重新聚焦在具基本面競爭力的AI科技、機器人、電力基建、重電及能源等中長線趨勢成長主題。

根據投信官網資料顯示，009805主要追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」。根據統計，自美股4月4日這波反彈到6月24日止，該指數跟漲勁揚25.15%，漲幅超過美股標普500指的20.06%與道瓊工業指數的12.46%。

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