工研院奧斯卡六金獎出爐 聚焦AI應用與環境永續

工研院院長劉文雄與工研菁英獲獎團隊合影。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今（25）日揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，其中有二項「產業化貢獻獎」與四項「傑出研究獎」金獎技術，橫跨高階材料、智慧製造、建築鋼材銲接、基礎設施監測、AI晶片與民生零售場域整合等多元領域。主要涵蓋AI多元應用與環境永續貢獻兩大特點。

工研院指出，這些技術成果展現該院在AI驅動下，呼應全球永續發展與數位轉型等關鍵趨勢，也積極協助產業朝向永續高值化與智慧升級，全面推動臺灣產業布局轉型與提升競爭力。

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工研院院長劉文雄表示，今年二個獲金獎肯定的「產業化貢獻獎」，包括「商業服務智慧革新」與「預兆診斷技術及應用」；四個「傑出研究獎」涵蓋「超低功耗邊緣辨識技術」、「智慧管路洩漏聽診系統」、「H型鋼構雷射銲接技術」及「乙烯聚合高值技術」，主要可分為AI多元應用與環境永續貢獻兩大特點。

在AI多元應用方面，他指出，產業研發成果跨足半導體晶片、智慧製造、基礎設施及智慧零售領域；在環境永續貢獻上，則有協助半導體業、鋼鐵業及石化業產業高值轉型的具體成果，呼應全球產業加速數位轉型與供應鏈升級的發展趨勢，展現工研院以市場導向的研發，扣合該院「2035技術策略與藍圖」的規劃方向。

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