台揚連拉5根漲停 5月每股虧損0.08元

台揚連拉五根漲停。（擷取台揚官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台揚（2314） 6月18日舉行股東會、通過減資案後，股價連拉5根漲停，今日被主管機關要求公布獲利數字，5月營收1.05億元，年減38%，稅後虧損0.19億元，虧損年縮69%，每股稅後淨損0.08元，今年第1季每股淨損為0.89元。台揚今日持續跳空漲停11.45元開出，一價鎖到尾盤，終場漲停委買張數達1324張。

根據台揚年報中統計到今年4月20日的前十大股東表，除大股東建漢（3062）持股2.01萬張，持股8%外，就是素有「凱基松山哥」的廖學邦持有9155張，持股約3.63%，名列第二大股東。

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台揚3月自宣布要打入全額交割股後，股價連續跌停，而3月27日跌停11.75元開出後，第二盤交易就爆出1679張打開跌停，並攻上漲停14.35元，一路鎖到尾盤，中止連跌8根跌停，當日更爆出1.44萬張大量，終場漲停委買張數則達1.51萬張。當日台揚券商進出表，買超第一名是凱基松山，買超張數達8621張，佔當日成交比達59.22%。當時市場就盛傳是凱基松山哥進場搶進。

台揚連拉漲停後，總計5個交易日的成交量達7321張。而觀察券商進出表，近5日買超最有力的為國票中港，買超500張，而合庫基隆則有213張，玉山城中182張。而賣超最多的為富邦中壢，賣超在210張，元大桃園174張，富邦新竹172張。

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