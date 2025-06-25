瓩設計獎揭曉 黑面琵鷺湯叉、煙囪香氛機 展現電力生態共融獲獎

潘妤亭的作品《黑面琵鷺摺疊湯叉》巧妙將飯匙嘴型、繁殖羽設計成湯杓與叉子，巧思令人會心一笑，獲「創意品設計類」第二名。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕爭搶90萬元總獎金！台電第25屆瓩設計獎以電力生態共融為主題，競賽結果今（25）日出爐，包括巧妙結合「飯匙鳥」概念的黑面琵鷺摺疊湯叉、以煤灰3D列印的絕美珊瑚夜燈等，共48件精選作品從全國近1200件投稿中脫穎而出。

台電今日舉行第25屆瓩設計獎頒獎典禮，由台電副總經理蔡志孟與二棲設計創辦人林呈軒、W春池計畫主理人吳庭安、知名導演羅景壬及IF OFFICE創辦人馮宇等重磅評審團，一同揭曉獲獎作品。今年主題「電力生態共融－八大電廠十大明星物種」鼓勵參賽者以「共尋、共生、共創」為創作核心，從位於森林、淺山、溪流、濕地到海洋等不同電力場域中發揮設計創意。競賽項目包含「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三類。

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「傳達設計類」以資訊圖表徵件，鼓勵參賽者將電力專業變成好懂文宣。其中，社會組由陳澤民、賴秀妮合作的《電機運轉》獲首獎殊榮，陳澤民表示，動筆設計時回想起路上台電人員搶修線路的身影，微小卻帶有極大力量，「電力小超人」角色便在他腦中浮現，並讓小超人們在巨大機器人裡守護珊瑚保育艙、澆灌荸薺，營造趣味感與生命力。

今年「創意品設計類」同樣充滿驚喜。去年榮獲首獎的設計師潘妤亭本屆以《黑面琵鷺摺疊湯叉》參賽，巧妙將飯匙嘴型、繁殖羽設計成湯杓與叉子，使用起來就像黑琵在捕食。她表示，創意品除了要符合主題，更希望讓人會心一笑。潘妤亭的細膩設計思維再次獲評審青睞，拿下第二名。本屆第一名則由復興商工廣告設計科何君薇、楊景鈞、俞宣存、謝承廷、陳柏瀚共同創作的《煙囪香氛機》脫穎而出。

「多媒體設計類」由松山家商廣告設計科張沛穎、金鳳璽、沈百合、洪采聆、張珈瑄製作影片《台電x生態守護》贏得高中職組首獎，以環境實景結合手繪動畫，唯妙唯肖呈現各地電廠的生態特色，獲評審一致好評。

台電分享，本屆獎座呼應循環永續精神，邀請二棲設計攜手 W春池計畫，將退役電表玻璃罩重新融鑄為同心圓之盤狀玻璃，並以木橫擔作為中心點的獎項標牌，成為專屬於每位得獎者的榮譽象徵。台電表示，瓩設計獎邁入第25屆，累積上萬件作品。本屆得獎作品將於7月12日至7月20日於臺北萬華剝皮寮歷史街區展出，歡迎民眾揪團逛展參觀，後續也將規劃於捷運站曝光。

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