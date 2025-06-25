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經部4機制加快離岸風電申設程序 產關審查拚1個月內完成

2025/06/25 17:40

經濟部建構離岸風電定期審查制度，行政程序再精進。（記者林菁樺攝）經濟部建構離岸風電定期審查制度，行政程序再精進。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電申設程序時程冗長屢遭抱怨，經濟部今表示，近日已召集能源署、產業發展署研商加速離岸風電審查行政作業機制，提出聯合審查、隨到隨審、定期審查及預審機制等4大具體策進作法，藉由兩署定期召開會討論，將縮短審查作業1、2個月時間，力拼1個月內完成，大幅度縮短風場申設時程，。

能源署指出，有關產業關聯審查程序，潛力場址由產發署、能源署整併現行兩階段審查程序，以聯合審查方式辦理，並採隨到隨審、每兩週定期召開審查會議，提升審查效能。至於區塊開發相關案件，產發署、能源署也將以前述原則，採隨到隨審、每兩週定期召開審查會議的方式辦理。

能源署指出，原產業關聯申請文件書面審查作業時間約需6至11日，可縮短於5日內完成；業者補件原需費時約24至60日，產發署可預先協助業者釐清爭議，補件縮短為5至7日；原審查會議召開及紀錄發函作業時間約需21至28日，可精進於14日內完成；精進後整體產關審查作業可縮短27至73日，規劃於24到26日完成審查作業。

產發署將明確產業關聯審查流程、彙整應備文件相關目錄等資訊，對外公開供開發商及國內供應鏈等瞭解相關資訊。

另外，離岸風電電業程序相關許可的審查機制，能源署將就籌設許可、施工許可及電業執照等相關審查機制，續採預審方式並每月定期召會審查。

經濟部再次強調，經濟部將持續優化離岸風電審查行政程序，並明確相關審查標準以利業者遵循，若業者資料完備並配合相關時間送件，將可有效減少審查時間，加速風場開發期程並降低違約風險。

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