拉高防詐等級 國銀推臨櫃大額交易「指定聯絡人」

從今天（25日）起，玉山銀行推出，臨櫃大額交易「指定聯絡人」，預計今年第三季將開放網路申請。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了有效提高我國防詐等級強度，本國銀行從今天（25日）起，正式推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」。此項服務，讓顧客可預先約定指定聯絡人，當顧客臨櫃辦理特定高額交易或行員關懷提問出現異常反應時，銀行將透過簡訊或電話通知聯絡人，協助顧客辨識詐騙風險，從源頭強化資產安全。

玉山銀行是國內首家導入此創新防詐機制的金融機構。根據警政署的統計顯示，國內詐騙案件層出不窮，常集中於高齡者，及臨櫃交易經驗不足的族群。

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為增強金融防詐能力，金管會參考國外保險業者，針對高齡保戶理賠導入的家屬通知機制，以及國內地政事務所「地籍異動即時通」服務，鼓勵銀行將預警「註記」措施，運用於金融防詐服務上。

其中，玉山銀行自6月25日起，推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，存戶本人與指定聯絡人可攜帶身分證件一同到分行辦理約定，當日立即生效。

舉例來說，日後如顧客名下帳戶臨櫃辦理單筆金額達一定金額以上的定存中途解約、現金提領或轉（匯）款時，系統將寄送簡訊通知指定聯絡人，若顧客於關懷提問中出現神情緊張、疑似受騙或拒絕說明資金用途等異常反應，行員可致電指定聯絡人，增加一道身份驗證防詐防線保護。

對此，玉山銀行表示，金融業者不僅是資金中介，更是顧客風險管理的後盾，透過「玉守防詐」計劃的持續推動，本次新增臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務為臨櫃防詐服務的創新，更是投入企業社會責任、實踐公平待客的具體行動。

此外，為提供更便利的服務，預計今年第三季將開放網路申請方式，讓有需要的顧客可透過網路完成設定，無需親臨分行，進一步提升服務效率與防詐即時性。

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