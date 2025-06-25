愛之味二代全面接班 陳志展升任副董、陳冠豪升任總經理

愛之味今天改選董事，營運三巨頭成型，董事長由陳冠翰（中）續任、副董事長由原總經理陳志展（右）升任、總經理則由原上海愛之味副董陳冠豪（左）接任，完成世代接班。（愛之味提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕愛之味（1217）今天召開股東會改選董事，愛之味第一代老五-耐斯集團會長陳鏡仁卸下董事席次，退居幕後，由長子陳冠豪接替董事席次，陳冠豪並升任愛之味總經理，原總經理陳志展則升任愛之味副董事長，陳家二代全面接棒。

愛之味第一代有5兄弟，愛之味是在民國60年由老三陳鏡村、老四陳哲芳及老五陳鏡仁三兄弟所創立，愛之味現任董事長陳冠翰是陳哲芳的3子，總經理陳志展則為陳鏡村的次子。

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愛之味今天股東會選出6席一般董事和3席獨立董事，新董事名單為台灣第一生化科技代表人陳冠翰、村園和業代表人陳志展、耐斯企業代表人陳志鴻、英吉利國際代表人陳冠舟、樂山投資代表人陳冠豪、芳田實業代表人梁懷信，獨立董事為吳永乾、陳惟龍、賴喜美。

舊任董事陳鏡仁的董事席次由陳冠豪接替，陳鏡村的長子-耐斯集團執行長陳志鴻也接替專業經理人的董事席次，進入愛之味董事會。

愛之味營運三巨頭也成型，董事長由陳冠翰續任、副董事長由原總經理陳志展升任、總經理則由原上海愛之味副董陳冠豪接任，全面世代接班。

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