晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

愛之味二代全面接班 陳志展升任副董、陳冠豪升任總經理

2025/06/25 17:15

愛之味今天改選董事，營運三巨頭成型，董事長由陳冠翰（中）續任、副董事長由原總經理陳志展（右）升任、總經理則由原上海愛之味副董陳冠豪（左）接任，完成世代接班。（愛之味提供）愛之味今天改選董事，營運三巨頭成型，董事長由陳冠翰（中）續任、副董事長由原總經理陳志展（右）升任、總經理則由原上海愛之味副董陳冠豪（左）接任，完成世代接班。（愛之味提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕愛之味（1217）今天召開股東會改選董事，愛之味第一代老五-耐斯集團會長陳鏡仁卸下董事席次，退居幕後，由長子陳冠豪接替董事席次，陳冠豪並升任愛之味總經理，原總經理陳志展則升任愛之味副董事長，陳家二代全面接棒。

愛之味第一代有5兄弟，愛之味是在民國60年由老三陳鏡村、老四陳哲芳及老五陳鏡仁三兄弟所創立，愛之味現任董事長陳冠翰是陳哲芳的3子，總經理陳志展則為陳鏡村的次子。

愛之味今天股東會選出6席一般董事和3席獨立董事，新董事名單為台灣第一生化科技代表人陳冠翰、村園和業代表人陳志展、耐斯企業代表人陳志鴻、英吉利國際代表人陳冠舟、樂山投資代表人陳冠豪、芳田實業代表人梁懷信，獨立董事為吳永乾、陳惟龍、賴喜美。

舊任董事陳鏡仁的董事席次由陳冠豪接替，陳鏡村的長子-耐斯集團執行長陳志鴻也接替專業經理人的董事席次，進入愛之味董事會。

愛之味營運三巨頭也成型，董事長由陳冠翰續任、副董事長由原總經理陳志展升任、總經理則由原上海愛之味副董陳冠豪接任，全面世代接班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財