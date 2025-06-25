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IDC：全球腕戴式裝置首季出貨4560萬台 年增10.5％

2025/06/25 17:13

IDC觀察，蘋果首季此次在2大中系品牌齊攻低價與入門市場之下，出貨700萬台、位居第3。（資料照）IDC觀察，蘋果首季此次在2大中系品牌齊攻低價與入門市場之下，出貨700萬台、位居第3。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕市調機構IDC最新公布的2025年第1季全球腕戴式裝置（wrist-worn device）出貨報告顯示，整體市場在歐美與亞太區需求回溫下，單季出貨量達4560萬台、年增10.5%；在中國政府補貼政策推動下，華為與小米出貨量雙雙躍升，首度同時超越蘋果，成為全球出貨排名前2大品牌。

根據IDC統計，華為第1季出貨達1000萬台，年增42.4%、市佔率21.9%，居全球第一；小米則以出貨870萬台、市佔率19%排名第二，年增率亦達42.6%；此次在2大中系品牌齊攻低價與入門市場之下，蘋果以出貨700萬台位居第3。

IDC指出，全球首季全球腕戴式裝置的成長主因之一，來自於中國市場的強勁表現，該市場單季出貨量達1760萬台，年增高達37.6%，其中智慧手錶與手環出貨分別年增25.3%與67.9%，顯示當地政府的補貼政策已實質推動消費，成為華為與小米擴大市佔的主要柴火。

從產品類型來看，全球智慧手錶首季出貨為3480萬台、年增4.8%；手環出貨1080萬台、年增34%。IDC認為，手環成長速度高於手錶，代表入門級裝置市場仍具潛力，尤其在價格敏感型市場，如中國、拉美等地，手環的輕便性與價格優勢使其成為主要的成長品項。

首季出貨排名第4的三星（Samsung）同步與蘋果共同面臨中系品牌帶來的競爭壓力，出貨量僅340萬台、年減5.7%，市占下降至7.5%；排名第5的Garmin出貨210萬台、年增29.5%，在運動與專業定位市場的利基之下穩住表現；其他品牌合計的出貨量年減19.3%，市佔率則大幅萎縮至31.4%，反映中小品牌面對市場集中化的挑戰日益加劇。

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