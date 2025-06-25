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美對等關稅衝擊 45％受訪企業認下半年景氣下滑

2025/06/25 16:50

信義全球資產舉辦年中記者會，由左至右為信義全球資產總經理林三智、信義房屋副總經理信泓浚，以及信義全球資產經理林建勛。（記者徐義平攝）信義全球資產舉辦年中記者會，由左至右為信義全球資產總經理林三智、信義房屋副總經理信泓浚，以及信義全球資產經理林建勛。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕面對美國總統川普拋出的對等關稅議題，有45%受訪企業認為下半年景氣會比上半年還要下滑，不過，僅8%認為會因為景氣波動改變商用不動產的布局計畫，因此，商仲業者分析，在自用需求支撐下，下半年商用不動產仍持續有買氣，全年有望突破1千億元。

信義全球資產經理林建勛指出，今年上半年，截至6月17日為止，上市櫃法人合計砸下530億元買進商用不動產，至於土地累計交易額則約662億元。

他進一步指出，即便上半年受到美國對等關稅議題、地緣政治等因素干擾，商業不動產仍維持相當的交易金額，其中又以自用與產業生產所需的工業不動產買氣最旺、上半年交易額有314億元，寫下信義全球資產成立十幾年來的同期統計最高。

法人企業辦公不動產產權 84%是自有

信義全球資產總經理林三智表示，美國對等關稅戰雖然為企業帶來挑戰，但同時也給企業資產健檢的契機，根據自家調查企業法人的問卷彙整，目前企業辦公或是生產所在的不動產，高達84%為自有，僅14%為承租。

另外，若未來要出脫資產換現金，有36%選擇賣掉店面，但若是買進不動產，則僅有10%選擇買進店面。

林三智分析，店面已經低迷一段時間，預期還會在低迷幾年，主因是整體商圈的消費型態改變，以及商圈轉移等影響，因此，店面已非首選的投資項目。

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