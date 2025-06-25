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防疫險之亂全身而退 第一保要賣法定傳染病保單

2025/06/25 16:45

第一保在2022年的防疫險之亂全身而退，即將在第3季推出包含法定傳染病的海外突發疾病保單，圖左為董事長李正漢，右為總經理陳信坤。（記者李靚慧攝）第一保在2022年的防疫險之亂全身而退，即將在第3季推出包含法定傳染病的海外突發疾病保單，圖左為董事長李正漢，右為總經理陳信坤。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕在「防疫險之亂」中「沒賣一張防疫保單」全身而退的第一保（2852），也要推出附加法定傳染病的海外突發疾病保單了。考量海外突發疾病險多為實支實付，且損失率可控，第一保內部已研議，在第3季上架商品，透過已完成優化的線上平台，以及銀行、職團等通路，追求業績及獲利成長。

暑假將至，又到了國人出國旅遊的旺季，近期富邦產險宣布推出全新升級的網路投保方案，將「法定傳染病」納入海外突發疾病保障範圍，累計目前已有臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險、南山人壽、南山產物及富邦產險等７家保險業者，針對海外突發疾病保險，擴增保障範圍至法定傳染病。

第一保今（25）日召開股東常會，113年稅後淨利9.03億元、EPS3元，會中通過每股配發現金股利每股2.10元。

第一保總經理陳信坤今日股東會後接受媒體聯訪指出，第一保的保單以往主要來自線下投保，但在持續優化線上平台後，目前線上投保的速度及體驗深獲好評，因此今年除了傳統利基型業務外，諸如旅平險、車險，將逐步引導客戶線上投保。

值得注意的是，疫後國人出國旅遊頻繁，投保旅平險及海外突發疾病險的意願大增，第一保經由內部評估，認為海外突發疾病保單均為實支實付，即使納入法定傳染病保障風險仍可控，且已成為市場趨勢，因此已規劃第３季推出．提供包含法定傳染病的海外突發疾病險保單。

為何會決定推出包含法定傳染病的海外突發疾病險保單？陳信坤指出，當年第一保不賣防疫保單，是因為對疫情發展覺得無法掌握，且對新商品不熟悉，因此不碰，但經過這些年，海外突發疾病險是成熟的商品，且有許多公司推出後，評估損失率可控，對於良質業務，就會「全力做到好」。

陳信坤指出，第一保目前積極拓展的銷售通路主要有３大類，第一是積極與銀行通路合作，除了住宅火險外，也擴及全險種銷售，包括銷售車險，及提供銀行企業客戶需要的商品。

其次是配合政府政策，跨入社會住宅業務，提供包租代管的房東，住宅火險等商品，提供優惠鼓勵房東線上投保。

第三則是積極拓展大型企業的職團，例如中油台電中鋼等福委會，從以往的線下團保切入，鼓勵年輕員工加入會員進行線上投保，增加傷害險、健康險等商品，透過已優化的平台、補足產品線，衝刺線上投保。

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