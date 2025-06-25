KKday裁員15％ 雄獅、五福今年徵才700人

雄獅今年預計擴編五百人。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣旅遊電商平台KKday今天宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，下半年將逐步精簡約15%的整體人力，對此，旅行社業者認為，雖然線上平台是趨勢，但旅遊業是服務業，旅遊的本質是情感連結與人際溫度，因此會持續增加人力，並採取線上、線下門市並行發展的策略。

雄獅旅遊今年預計招募超過五百名人才，涵蓋AI數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等多個領域。五福旅遊也計畫從目前約五百人，擴充到年底的七百人。

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雄獅指出，AI 在線上平台扮演著關鍵的「轉型」角色，透過自主開發的智能客服、導入媒編系統，已成功將高達八十%的例行性問題自動化，例如由AI協助處理簽證申請等事務。然而，旅遊的本質依然是情感連結與人際溫度，這是AI無法取代的核心價值，人才依舊是企業發展的關鍵驅動力，未來將持續結合數位轉型與永續發展策略，進一步提升整體營運效能。

五福發言人蔡長霖也表示，五福目前的策略是線上、線下門市並行，近來線上透過AI下，使用率提高，且提供的資料越來越正確，但在人力分配上，三十%放在線上，七十%人力在實體店面，畢竟旅行社是服務業，服務業需要人的溫度，人的溫度是無法被取代。

本土OTA平台（線上旅行社）AsiaYo行銷長游棨元表示，目前AsiaYo無大規模組織調整計畫，反而在今年針對郵輪、全球訂房、團旅等旅遊產品與AI 自動化工程等持續招募跨領域人才，相信在科技與人才雙引擎驅動下，品牌將更能為使用者帶來更符合用戶需求且創新的旅遊體驗。游棨元說，AsiaYo 近年積極導入AI協助內容策展、系統開發、與流程優化，核心理念是「科技輔助人才、共同創造價值」。

展望下半年，雄獅指出，儘管全球經濟仍受政治、戰爭等不確定因素影響，但已透過提前佈局，深化具主題性與稀缺性的旅遊產品，預期將為下半年營收帶來正面動能，整體而言，對後市仍抱持審慎樂觀的看法。

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