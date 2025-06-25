澎湖物產館進駐食品展 展現零距離澎湖味

2025年台北國際食品展今天登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，整合澎湖在地水產、農產與創意加工商品，展現澎湖從產地到餐桌的領「鮮」實力。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年台北國際食品展今天登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，整合澎湖在地水產、農產與創意加工商品，展現澎湖從產地到餐桌的領「鮮」實力。

今天台北國際食品展「澎湖物產館」開幕，澎湖縣政府副縣長林皆興率隊親臨現場，展現地方政府對農漁業及工商發展的高度重視。

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澎湖縣副縣長林皆興表示，「澎湖物產館」首度以農漁工商整合型態進軍台北國際食品展，不同於過往分散式的單項展出，今年「澎湖物產館」集結澎湖漁業、農業與創意伴手禮品牌店家，完整呈現澎湖從海洋到土地的生產故事，展現澎湖從產地到餐桌的創新實力，

本次參展單位橫跨箱網養殖的龍虎斑、龍膽石斑、海鱺、藍黃瓜石斑等明星魚種養殖業者；搭配赤崁丁香魚、牡蠣等人氣水產品，有首次與「澎湖優鮮」合體參展的「澎湖好農」品牌，展出友善耕作的農產品，更有在地極具代表性的伴手禮業者。

澎湖縣政府表示，去年台北食品展推出的「澎湖優鮮」分切禮盒熱銷超過2萬7000盒，創下5500萬元營收的佳績，今年因應現代家庭小型化與對料理便利性的需求，進一步推出無刺魚肉與分切魚禮盒，涵蓋龍虎斑、黃金鯧等明星魚種，以真空包裝保持鮮度，適合單身族、銀髮族及忙碌家庭。

澎湖優鮮通路代表、天和鮮物總經理蔡明欽表示，澎湖魚種在品質與風味上毫不遜色於進口魚品，這次展出的冷凍無刺魚肉與禮盒，希望帶動「吃大魚、吃在地」的新型台式食魚文化。

配合暑假檔期與澎湖花火節，也與澎湖在地民宿業者攜手推出「箱網產地體驗之旅」遊程，搭配澎湖優鮮同步推出的「澎湖優鮮伴手禮」免運優惠，讓消費者深入產地、了解食材來源，打造兼具品質、便利與在地特色的澎湖產業模式。

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