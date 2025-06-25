晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

澎湖物產館進駐食品展 展現零距離澎湖味

2025/06/25 16:14

2025年台北國際食品展今天登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，整合澎湖在地水產、農產與創意加工商品，展現澎湖從產地到餐桌的領「鮮」實力。（記者楊雅民攝）2025年台北國際食品展今天登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，整合澎湖在地水產、農產與創意加工商品，展現澎湖從產地到餐桌的領「鮮」實力。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年台北國際食品展今天登場，澎湖縣政府首度設立「澎湖物產館」，以「零距離的澎湖味」為主題，整合澎湖在地水產、農產與創意加工商品，展現澎湖從產地到餐桌的領「鮮」實力。

今天台北國際食品展「澎湖物產館」開幕，澎湖縣政府副縣長林皆興率隊親臨現場，展現地方政府對農漁業及工商發展的高度重視。

澎湖縣副縣長林皆興表示，「澎湖物產館」首度以農漁工商整合型態進軍台北國際食品展，不同於過往分散式的單項展出，今年「澎湖物產館」集結澎湖漁業、農業與創意伴手禮品牌店家，完整呈現澎湖從海洋到土地的生產故事，展現澎湖從產地到餐桌的創新實力，

本次參展單位橫跨箱網養殖的龍虎斑、龍膽石斑、海鱺、藍黃瓜石斑等明星魚種養殖業者；搭配赤崁丁香魚、牡蠣等人氣水產品，有首次與「澎湖優鮮」合體參展的「澎湖好農」品牌，展出友善耕作的農產品，更有在地極具代表性的伴手禮業者。

澎湖縣政府表示，去年台北食品展推出的「澎湖優鮮」分切禮盒熱銷超過2萬7000盒，創下5500萬元營收的佳績，今年因應現代家庭小型化與對料理便利性的需求，進一步推出無刺魚肉與分切魚禮盒，涵蓋龍虎斑、黃金鯧等明星魚種，以真空包裝保持鮮度，適合單身族、銀髮族及忙碌家庭。

澎湖優鮮通路代表、天和鮮物總經理蔡明欽表示，澎湖魚種在品質與風味上毫不遜色於進口魚品，這次展出的冷凍無刺魚肉與禮盒，希望帶動「吃大魚、吃在地」的新型台式食魚文化。

配合暑假檔期與澎湖花火節，也與澎湖在地民宿業者攜手推出「箱網產地體驗之旅」遊程，搭配澎湖優鮮同步推出的「澎湖優鮮伴手禮」免運優惠，讓消費者深入產地、了解食材來源，打造兼具品質、便利與在地特色的澎湖產業模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財