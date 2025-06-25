英特爾決心「割闌尾」解散這部門 準備大裁員

英特爾已確認逐步解散其內部汽車晶片部門團隊，並裁減大部分員工。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾已確認逐步解散其內部汽車晶片部門團隊，並裁減大部分員工。英特爾晶圓代工服務（IFS）在3年多前成立專責汽車部門，為汽車製造商提供完整的解決方案，強攻車用晶片市場，英特爾的汽車部門從未創造過重要的營收占額。

英特爾在周二發給員工的備忘錄中表示，將履行與汽車製造商和供應商的現有合約，但實際上將解散負責設計和行​​銷其小型汽車平台的部門。此舉符合英特爾在新任執行長陳立武領導下的新策略，即專注於客戶端運算和資料中心營運。

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聲明中寫道：「我們正在重新聚焦於我們的核心客戶端和資料中心產品組合，以增強我們的產品供應並滿足客戶的需求。作為這項工作的一部分，我們決定逐步關閉客戶端計算集團（Client Computing Group）內的汽車業務；我們致力於確保客戶平穩過渡。」

英特爾晶圓代工服務（IFS）在2022年2月成立專責汽車部門，為汽車製造商提供完整的解決方案，強攻車用晶片市場。英特爾的汽車部門從未創造過重要的營收占額，也不單獨報告業績。英特爾強調，全球有超過5000萬輛汽車使用其處理器來提供資訊娛樂、電動車管理和駕駛輔助等服務。

儘管如此，與英特爾其他多元化晶片產品組合相比，該部門仍然規模較小。重要的是，該決定不會影響子公司Mobileye，Mobileye已於2023年被英特爾分拆上市。儘管英特爾保留幾乎所有的投票權股份，但Mobileye仍將繼續獨立運作。

英特爾日前已通知其製造部門員工，計劃從7月開始裁員高達20%。該公司也將把大部分行銷職能外包給埃森哲（Accenture），利用人工智慧來管理行銷活動。這些舉措對於英特爾精簡營運、專注晶片開發市場至關重要。

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