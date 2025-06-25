晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高雄第2季開發區土地標脫率60％ 高雄大學第一排搶最兇

2025/06/25 15:37

靠近高雄大學的土地投標競爭激烈，圖為標號4.援中段一小段89-1地號_0。（地政局提供）靠近高雄大學的土地投標競爭激烈，圖為標號4.援中段一小段89-1地號_0。（地政局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局公布今年第2季開發區土地標售結果，推出5標6筆土地、共計5封標單競逐，成功標脫3標4筆地，總標售額14億1064萬餘元、標脫率60%。

地政局說明，本季最受矚目的高雄大學區段徵收區1筆住三土地，面積約1138坪，臨大學西路及大學58街，因具高雄大學第一排景觀，近藍田公園與援中國小，有3家投標，以總價8億2100萬元標脫，溢價率 3.88％，每坪脫標價72.08萬元。

中都重劃區推出3筆土地，其中2筆1標商二土地，臨九如三路、中道街及潼關街，近中庸公園，以總價5億8860萬元標脫，溢價率35.59 ％，每坪標脫價100萬元，另大寮區中庄重劃區1筆土地，亦順利標脫。

地政局分析，本次共推出5標6筆土地，有5 標封參與投標，標脫3標4筆土地，最受矚目的高雄大學區段徵收區及中都重劃區2 筆大面積高總價土地皆順利標脫，僅中都重劃區及第96期重劃區各1筆土地，無人參與投標，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，投資人仍看好高雄市未來不動產市場的發展。

鄰高雄大學旁土地人氣高，圖為標號2.新都段234.235地號。（地政局提供）鄰高雄大學旁土地人氣高，圖為標號2.新都段234.235地號。（地政局提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財