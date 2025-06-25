高雄第2季開發區土地標脫率60％ 高雄大學第一排搶最兇

靠近高雄大學的土地投標競爭激烈，圖為標號4.援中段一小段89-1地號_0。（地政局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局公布今年第2季開發區土地標售結果，推出5標6筆土地、共計5封標單競逐，成功標脫3標4筆地，總標售額14億1064萬餘元、標脫率60%。

地政局說明，本季最受矚目的高雄大學區段徵收區1筆住三土地，面積約1138坪，臨大學西路及大學58街，因具高雄大學第一排景觀，近藍田公園與援中國小，有3家投標，以總價8億2100萬元標脫，溢價率 3.88％，每坪脫標價72.08萬元。

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中都重劃區推出3筆土地，其中2筆1標商二土地，臨九如三路、中道街及潼關街，近中庸公園，以總價5億8860萬元標脫，溢價率35.59 ％，每坪標脫價100萬元，另大寮區中庄重劃區1筆土地，亦順利標脫。

地政局分析，本次共推出5標6筆土地，有5 標封參與投標，標脫3標4筆土地，最受矚目的高雄大學區段徵收區及中都重劃區2 筆大面積高總價土地皆順利標脫，僅中都重劃區及第96期重劃區各1筆土地，無人參與投標，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，投資人仍看好高雄市未來不動產市場的發展。

鄰高雄大學旁土地人氣高，圖為標號2.新都段234.235地號。（地政局提供）

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