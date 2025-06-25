建構半導體S廊帶 綠委爭取台積電進駐橋頭白埔園區

民進黨立委邱志偉（中）今與有意角逐高雄市長初選的立委許智傑（右）一起開記者會，爭取台積電未來最先進製程1奈米廠能進駐高雄，同樣力拚高雄市長初選的立委賴瑞隆（左）也特別前來打招呼。（邱志偉國會辦公室提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委邱志偉今與有意角逐高雄市長初選的立委許智傑一起開記者會，爭取台積電未來最先進製程1奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶。而在隔壁會議室發表交通願景、同樣力拚高雄市長初選的立委賴瑞隆，也特別前來打招呼，並與邱、許共同合影，歡迎台積電進駐橋頭白埔園區。

邱志偉表示，台積電目前已在高雄進行2奈米的擴產，而北高雄的水電土地與交通、醫療、生活機能充足，未來更為先進的1奈米（A10）廠，更應首選北高雄的橋頭白埔園區。

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出身橋頭的邱志偉指出，北高雄擁有完善的基礎設施，水、電、土地機能兼備，可充分滿足台積電對先進製程設廠的各項需求，若能讓台積電1奈米廠進駐橋頭，能讓半導體產業鏈上中下游，從IC設計到製造、封裝測試都在高雄，打造更加強大的半導體S廊，更能創造先進製程的生產聚落。

邱志偉也說，北高雄供水穩定，未來還有岡山再生水廠每日供水達3萬噸，並規劃興建海水淡化廠，滿足台積電對再生水的高標準。電力方面，興達電廠具穩定供電能力，新增設的燃氣機組，裝置容量達130萬瓩（1300MW），年發電量超過70億度，可全力支援台積電的先進製程需求。且未來2年興達電廠將投入新的燃氣機組，發電量為過去的數倍之多，能讓1奈米廠供電無虞。

邱志偉補充，最重要的土地，目前白埔產業園區已通過環評，土地也多為台糖所有，沒有其他縣市還須耗時徵地的隱憂，讓台積電1奈米廠快速就位，最短時間內安心投產。他說，白埔園區周邊還有交通便利優勢，是全國機能最完整的產業園區，若台積電1奈米廠進駐，勢必成為全國生活最方便的晶圓廠。

邱志偉強調，高雄早已積極整備，無論是用地整合、水電調度，乃至整體產業鏈布局，北高雄皆已就緒。若台積電1奈米廠能進駐高雄，不只有助高雄成為全國AI 產業的重鎮，更能有助南北區域發展均衡，讓高雄的人才在地就業，不只有助半導體產業的發展，更能壯大台灣、走向國際。

許智傑表示，高雄有充足的水、電、工、地、才，對於發展最先進的晶圓相當適合，而台中電力供給沒有高雄穩定，加上地方政府對於台積電發展沒有高市府積極。因此身為高雄立委，一定要全力爭取台積電1奈米廠到高雄，對於未來高雄推動AI 產業，絕對是一大助力。

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