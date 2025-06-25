大成集團食品銷量年年成長 食品展秀「食」力

大成集團也大秀「食」力，大成集團董事長韓家宇表示，大成今年食品類營收已成長20~30%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年規模最大的台北國際食品展今天登場，大成（1210）集團也大秀「食」力，大成集團董事長韓家宇表示，大成今年食品類營收成長20~30%，台南柳營土雞加工廠預計8月投產，彰化也正規劃蛋品加工廠，食品類營收可望年年維持成長動能。

土雞加工廠投產後將與餐飲量販通路密切合作，研發客製化的產品，提供油雞、鹽焗雞、甘蔗雞、燉雞等熟食加工品，並且積極與電商合作，紅牌鹿野系列上架momo與安心購平台，第4季搶攻年菜市場。

請繼續往下閱讀...

韓家宇指出，大成集團彰化昭成蛋品加工廠旁還有3000坪土地，目前也正著手規劃興建蛋品加工廠，將生產茶碗蒸、玉子燒、溏心蛋等蛋類加工品，最快年底或明年初動工興建，蓋廠約需耗時兩年，順利的話，2028年可望投產。

大成也積極跨足麵食領域，入股福圓號，擴大麵粉下游食品與通路，目前福圓號全台有20家門市，日產逾萬粒包子、饅頭，產品採老麵技術，打造Q彈口感，微波與蒸包機皆適用，此次食品展，展出招牌的桂圓芝麻包、蔥香豬肉包、純素香菇脆筍Q植包及熟麩饅頭。

看準全球蔬食成長商機，大成NEO Foods品牌也喊出要成為植物肉的專家，本次食品展展出3款常溫牛肉麵，目前在大成安心購、全家便利商店、家樂福線上商城都有販售，並外銷加拿大、香港、日本、韓國、澳洲。

大成總經理韓芳豪表示，全程不使用抗生素的畜產品，也成為台灣市場上當紅的食品新選擇，大成全程無抗飼養的「益活雞」今年上半年銷量將農曆年前倍增，大成已擴大產品線，從生鮮肉品擴展到雞湯雞精等加工調理食品，「益活雞」也打進聚日式鍋物、姜滿堂韓式餐廳，檀島茶餐廳等知名餐廳。

因應外食餐飲的強勁需求，預料缺工議題持續發酵，外食餐飲市場對於調理食品半成品需求亦會持續增加，大成嘉義馬稠後加工廠及中壢調理廠，已打造醃漬、預炸、全熟、蒸煮、精緻菜餚等多類型產品線，滿足外食餐飲市場多樣化的需求，成長動能可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法