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建通雙引擎發動 下半年營運點火

2025/06/25 14:15

端子廠建通今日於高雄總部召開股東常會。（建通提供）端子廠建通今日於高雄總部召開股東常會。（建通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）今日於高雄總部召開股東常會，通過去年度財報及虧損撥補案。董事長蘇敦禮表示，面對原物料價格波動與全球經濟挑戰，公司持續推進轉型升級布局，並以「高值化特殊銅材」與「搶攻中國新國標市場」為兩大成長主軸，帶動2025下半年的營運成長。

蘇敦禮指出，高雄路竹廠導入新型特殊銅材製程，成功量產高導電異型匯流排、細晶銅桿、銅異型材等多項產品，近月每月出貨穩定達50噸，應用領域涵蓋新能源車電池匯流排、伺服器導熱散熱銅件及電子零組件材料等。公司下半年將加大推廣力道，預期2025年底單月銷售量將上看200至300噸。

另一方面，建通也聚焦中國即將於2025年8月1日實施的新國標政策，根據該國新規定，插頭插銷必須加裝絕緣護套，2027年起全面轉換，預料將引發市場洗牌。建通管理層看好公司擁有一次成型絕緣端子多項專利，可大幅簡化製程並降低成本，具備搶單優勢。

建通預估，今年9月新國標製品銷售量將達3000萬顆以上，目前訂定的策略是追求、強化旗下產品在中國市場的接單模式與品牌能見度，市佔率將由目前的小於5%逐步擴大，至2027年轉換完成後目標超過30%。建通將持續聚焦高值化材料與法規趨勢下的新商機，厚植長期競爭力，為股東創造穩健成長與價值回饋。

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