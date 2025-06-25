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佳能Q2營收看升 下半年好中帶保守

2025/06/25 14:14

佳能今日舉辦股東會。（業者提供）佳能今日舉辦股東會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）今日舉辦股東會，並順利完成董事改選。展望後市，佳能表示，第二季因美國關稅寬限出貨期的助力，營收成長將高於第一季及去年同期，但獲利受台幣升值侵蝕，下半年成長則樂觀看待，以好中帶保守的審慎態度面對國際情勢的不確定性。

佳能股東會也通過去年配息，每千股配現金600元及配股120股，高配股廣受股東認同；盈餘轉增資發行新股案亦獲通過，因此佳能的資本額將由現行的28.75億增加為32.24億。

佳能第一季每股稅後盈餘（EPS）為0.3元。針對營運近況，佳能表示，第二季因美國關稅寬限出貨期的助力，單季營收成長可高於第一季及去年同期，但台幣升值影響了第二季的獲利。

展望下半年，佳能指出，對營運成長預期仍積極樂觀，但歸因於國際情勢的不確定性，經營團隊以好中帶保守的謹慎態度，與客戶及供應鏈密切接觸合作，希望能因應任何的國際情勢，全年獲利力拼要高於去（2024）年。

對於2026年展望，佳能則說，正積極與客戶洽談，但因近期國際情勢波動大，短期內暫無法說明營收預期。

此次股東會中，佳能也順利完成董事改選，新任董事為章孝祺、董俊仁、董俊毅、胡湘麒、江淑貞，獨立董事為陳建宏、黃志成、趙小偉、黃國倫。

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