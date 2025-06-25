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國發會劉鏡清：以伊戰爭對油價影響有限 衝擊我CPI最多0.2％

2025/06/25 14:25

國發會主委劉鏡清今赴立院經委會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。（記者吳欣恬翻攝）國發會主委劉鏡清今赴立院經委會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清談到以伊衝突時指出，這次戰爭對國際油價影響有限，對台灣CPI影響最多0.2%，並估今年我經濟成長率仍會在3%以上。

國發會主委劉鏡清今赴立院經委會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告並備質詢。

國發會主委劉鏡清表示，今年上半年景氣穩健，受AI、高速運算等題材助攻，出口可望成長24.3%，創下最強上半年。主計總處預估今年上半年台灣經濟成長率5.35%，但下半年預估將趨緩至1%，全年經濟成長率預估為3.1%，與先前3%以上的預測一致。

他說明，主要是因為下半年仍存在地緣政治以及美國關稅等不確定因素，預計7月9日美關稅確立後，會有較明確走勢，不過上半年提前拉貨恐影響下半年的旺季效應，不過AI動能持續也帶來支撐。

有立委憂心中東局勢恐影響國際油價和國內物價，劉鏡清表示，從今年油價波動來看，今年到目前最高點在1月15日每桶83.48美元，戰爭發生時6月19日最高到每桶80.37美元，其實也沒有年初時的高，隨後更降到每桶73.35美元。

劉鏡清說，比較令人擔心的是海峽封鎖可能帶來較大影響，但昨天美國總統川普宣布停火，今早伊朗同意，情勢已經降溫，油價部分還在評估，不過影響沒有那麼大。

劉鏡清說明，主計總處先前公布5月消費者物價總指數（CPI）年增幅1.55%，低於2%的警戒線，創2021年4月以來新低；前5月平均CPI年增率也降至2.04%，都低於去年同期，顯見物價狀況可控。他認為本次戰爭對我CPI影響至多0.2%，加以新台幣兌美元升值，可望抵消部分國際油價上升衝擊，估我全年CPI 漲幅可望在2%以下。

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