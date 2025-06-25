傳Google G6晶片將採台積電2奈米 三星搶單希望渺茫

傳Google的Tensor G6晶片將採用台積電的2奈米製程量產，使得Pixel 11手機系列保持與對手的競爭力。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導Google的Tensor G6晶片將採用台積電的2奈米製程量產，這使得Pixel 11手機系列能夠透過使用尖端技術來保持與蘋果和三星等對手競爭。

除了Tensor G5晶片採用台積電3奈米製程，下一代Tensor G6預計也將使用台積電2奈米製造，然而Google需考量負擔較高的成本，在三星2奈米良率仍低的情況下，很難從台積電手上搶到訂單。

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Google的Pixel 10系列將是首個更換代工合作夥伴的旗艦智慧型手機。這三款機型搭載的Tensor G5將採用台積電第二代3奈米製程（N3E）進行量產。Google已與台積電達成一項長達5年的合作協議。預計雙方合作將包括Pixel 11的Tensor G6。Google將在2026 年跟上競爭對手的步伐，這款SoC將採用台積電的2奈米製程。

台積電於4月1日起開放2奈米製程訂單，但尚未透露哪些客戶會選擇這項技術。不過業界普遍認為，蘋果將率先獲得首批晶圓，因為它需要數百萬塊採用先進技術的晶片組才能在這場競爭中佔據優勢。

另一位將利用2奈米製造技術的台積電客戶是Google，而且令人驚訝的是，將跳過3奈米製程（N3P），轉而採用Tensor G6這種更先進的曝光技術。然而，這項決定對Google來說可能代價高昂，因為該公司的智慧型手機出貨量遠不及競爭對手蘋果和三星，因此，將Tensor G6 轉向台積電的2奈米製程意味著生產成本可能更高。

鑑於台積電作為眾多客戶可靠的代工合作夥伴，Google可能還是願意承擔較高的晶圓成本，並獨家訂購採用2奈米製造Tensor G6。

還有一個可能的發展是，Google未來可能會調查其成本結構，並決定是否要將台積電的N3P製程用於Tensor G6，從而節省數百萬美元成本。

由於三星Exynos 2600 的原型已進入試生產階段，Google或許有可能與三星重啟2奈米環繞閘極（GAA）製程的業務合作，不過，基於三星良率目前低於50%，從台積電手上搶回訂單希望很小。

三星在2奈米製程的最大挑戰仍是良率。台積電目前的2奈米良率約為60％，三星良率僅約40％。雖然三星在3奈米製程已率先導入GAA技術，但如何提升良率，仍是成功關鍵。

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