台北食品展4500攤位規模創高 估吸4.5萬人參觀

貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際食品系列展（FOOD TAIPEI MEGA SHOWS） 為期四天，今（25）日在台北南港展覽1館與2館開幕，貿協董事長黃志芳表示，今年涵蓋台北國際食品展、食品加工機械展、生技製藥設備展、包裝工業展與飯店暨餐飲設備用品展五展合一，共吸引1700家企業、4500個攤位，規模再創新高。

黃志芳說，今年展覽國際參與再創新紀錄，有來自33國企業參展，共有日本、加拿大、美國、捷克等15國籌組國家館，他說，這是充滿國際特色展覽，另外，台灣在地也有來自16個縣市政府館共襄盛舉，如屏東及台南睽違多年再度參展，而台灣知名食品大廠聯華、奇美等知名企業等攜手參展，吸引3千位海外買主登記參觀，預估可吸引4.5萬人次觀展。

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台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長宋奇沛在致詞提到，機器設備產業受國際產業鏈動盪影響，尤其中國低價傾銷、新台幣升值等夾擊，期待AI應用和升級，讓台灣產業擺脫紅色供應鏈低價傾銷。

台灣包裝協會理事長郭豊標表示，台灣多是中小企業，面對美國關稅政策、新台幣急速升值，以出口導向的台灣產業、傳統產業挑戰很大，但台灣中小企業從代工走向自有品牌，積極拓展國際市場，盼政府協助中小企業站到更高更大的舞台。

貿協表示，今年展覽以「精準營養」與「綠色智慧」為核心主軸，盼掌握數位轉型、淨零碳排、永續包裝及健康飲食等關鍵趨勢，推動食品產業全面升級，邁向綠色經濟與國際接軌。

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