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神盾董座羅森洲：小金雞營運發功 營運與獲利逐步向上

2025/06/25 13:02

神盾今日召開股東會。（記者卓怡君攝）神盾今日召開股東會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠神盾（6462）今日舉辦股東會，神盾董事長羅森洲表示，隨著小金雞安國（8054）、乾瞻科技等子公司營運向上發展，對公司長期發展抱持樂觀態度，未來將聚焦兩大方向，分別是核心IC設計業務持續進行技術深化，並著重在感測器產品與UCIe介面連接等，確保核心競爭力穩定成長，再來則是積極孵化具潛力的子公司，未來小金雞將根據業務性質與發展狀況，決定是否分拆，實現雙軌發展的長期策略。

羅森洲指出，乾瞻科技為神盾100%持股子公司，最快在今年9月提交「公開發行」申請，掛牌興櫃，預計明年第二季有望掛牌上櫃，進一步強化神盾體質。此外，神盾未來將聚焦於核心IC業務的經營與技術深化，並積極孵化具潛力的策略性子公司，壯大整體神盾集團在先進製程與IP（矽智財）領域的實力。

羅森洲指出，神盾今年前5月營收年增約8%，前兩年營運持續呈現年成長，隨著神盾本身IC設計服務與IP營收穩定成長，子公司乾瞻科技獨立後減輕母公司負擔，乾瞻科技重新掛牌也可帶來資本利得並有助財報表現，整體營運與獲利將逐步向上。

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