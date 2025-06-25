綠意進入入帳高峰 董座許燈城：營運會一年比一年好

綠意開發董事長許燈城。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內唯一一家由不動產估價師出任董事長的綠意開發（2596）今召開股東會，董事長許燈城表示，公司今年開始有一些廠辦、建案陸續入帳，未來營運一年會比一年好。

不過許燈城指出，央行去年9月推出的打炒房措施，確實對房市有影響，對建商而言，是土建融利率增加，對買房的民眾而言，則會影響貸款成數及撥放，整體而言對住宅案影響較大，會影響建商交屋進度。

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此外，川普的關稅政策也有影響，讓要購買廠辦的公司會先觀望，因為不知道到哪裡設廠會比較有利，因此要等關稅政策落實後，廠辦的需求才會比較明朗。

而綠意今年開始進入建案入帳高峰期，上半年廠辦案土城「順光天下」已全數入帳，下半年會有中壢廠辦案「領航一號」入帳，該案是合建案，根據實價登錄揭露，已售6成以上，綠意表示應該可在今年12月拿到使照。

此外今年還有木柵住宅案「綠意久康」，會在今年下半年完工，會盡量在今年交屋，但也有可能交屋會持續到明年；至於土城另一廠辦案「永寧一號院」則預計明年第二季完工，明年中申請使照，交屋的時程可能會延續到後年。此案根據實價登錄揭露，已銷售超過35億元。

推案部分，綠意今年第四季將推出汐止新峰段建案，總戶數116戶，總銷金額約20億元，也預計年底開工；至於廣宇廠區都更案，土地面積約2500坪，但預計要5、6年時間才能收割。

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