美元跳水！新台幣早盤衝上29.38元 創逾3年新高

美元大跳水！新台幣早盤衝上29.38元，創逾3年新高（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢緩和加上聯準會主席鮑爾鬆口可能在7月降息，美元跳水，新台幣兌美元匯率一早衝上29.38元，創下3年新高，中午暫時收在29.457元、升值7.9分，台北外匯經紀公司成交量8.44億美元。

台股也延續昨日漲勢，早盤漲逾200點，目前在22343點附近。

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美國總統川普24日宣布以伊「12日戰爭」結束後，國際避險情緒迅速降溫，國際油價下跌、美元走弱，聯準會主席鮑爾昨晚赴眾議院作證時表示，對等關稅效應可能在6月、7月數據顯現，並鬆口指出，若通膨放緩、就業市場惡化，不排除提前降息。

市場解讀鮑爾態度轉趨溫和，美三大指數同步收紅，道瓊上漲約1.2%、S&P 500上漲1.1%、那斯達克上漲1.4%。利率期貨市場顯示9月降息機率突破6成，美元指數回落至97，非美貨幣全面走強。

新台幣匯價一早以29.5元、升值3.6分開出，隨後在外資、出口商連袂拋匯下，最高升抵29.38元、勁揚1.56角，匯價創2022年6月2日以來新高。

匯銀人士認為，鮑爾今晚還將赴參議院聽證，發言是否延續偏鴿論調仍待觀察，且Fed是否真正降息仍將取決於接下來公布的經濟數據，本週將發布5月個人消費支出物價指數（PCE）以及後續就業表現將是關鍵。

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