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第一保通過2.1元現金股利 資金運用「0外幣投資」

2025/06/25 11:55

第一保今（25）日召開股東常會，通過配發2.1元現金股利，圖左為董事長李正漢，右為總經理陳信坤 （記者李靚慧攝）第一保今（25）日召開股東常會，通過配發2.1元現金股利，圖左為董事長李正漢，右為總經理陳信坤 （記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第一保今（25）日召開股東常會，113年稅後淨利9.03億元、EPS 3元，可供分配盈餘6.34億元，分配給股東紅利6.32億元，今日通過每股配發現金股利每股2.10元。

第一保總經理陳信坤指出，今年因美國對等關稅及台幣劇烈升值等變數，造成金融市場劇烈波動，但第一保的資金運用，一向以國內市場為「唯一投資區域」，定存為最大占比，固定收益債券配置已經超越股票，且債券投資也以國內銀行及壽險公司發行的債券為主，股票長投部位以「配股利」為主要目的。外幣資產以美元存款為主，且是因再保攤回及支付再保費目的，不因匯率波動而有損失。

113年投資運用收益方面，稅前利益4.72億元，較112年同期增加24.41％；其中固定收益收入因債券部位增加與存款利率上揚成長19.1％；股權部位因台股行情上漲，使評價利益大幅明顯成長並填補股利差額；不動產收益持平。

各項業務中，保費收入占比達17%的火險、占比62%的車險為第一保的主要利基業務。113年簽單保費收入89.41億元、年增3.54％，但自留保費71.26億元，成長3.88%，且自留率達8成，高於業界平均的70%；自留綜合率為93.16％，淨值28.88元，RBC為533.06%。

陳信坤說，第一保的業務策略，就是招攬良質業務、持續汰除損率不佳的業務，因此綜合損率可維持50%上下。費用率雖然員工薪水獎金增加，但在積極推動電子保單成本大降，車險也因汰除不良業務，獲利貢獻大增，住宅火險及旅平險也對獲利有較大貢獻。

因獲利持續成長，第一保也積極提升員工福利，包括以績效調薪方式，平均調薪2%至3%；以往年終獎金平均２個月，今年也提高至平均４個月的水準。員工旅遊津貼每年從2000元提高至8000元，並增加生日當月１天的「有薪生日假」。

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