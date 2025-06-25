黃志芳：油價若飆破2百美元是全球經濟災難 美介入「最壞情況已過」

貿協董事長黃志芳展示駐德黑蘭駐地主任拍攝照片。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕以伊停火受到全球矚目，貿協董事長黃志芳今天（25日）表示，中東情勢瞬息萬變，只要停火持續對全球經濟是好事，他說，目前在美國介入協調下，情勢趨於穩定，即使仍有疑慮，但大致看來「最壞情況已過」。

黃志芳指出，因以色列、伊朗目前停火，貿協先前也進行過情勢模擬推估，透過AI參與預測好、壞等不同情境。

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他透露，最壞情況即荷姆茲海峽遭封鎖，因日本80%、中國50%的原油經此航道，若封鎖全球能源供應大受影響，與國際機構預測相同，油價恐飆升至150甚至200美元，這會是全球經濟災難，但他認為，最新情勢因美國介入協調，有趨於穩定，最壞情況已過。

黃志芳出席台北國際食品展開幕前也提到，今年食品展有來自全球 93個國家、共3000位國際買主登記參加。特別是有5位來自以色列的買主，因以色列、伊朗間衝突，空中交通中斷，無法親自來台，經由台灣駐特拉維夫台貿中心安排視訊洽商，不受戰爭影響。

外貿協會在海外擁有60多個駐點，包括伊朗德黑蘭台貿中心、以色列特拉維夫台貿中心，貿協是全台唯一在伊朗戰區擁有駐點單位，黃志芳透露，在戰事第一時間貿協外館協助外交部撤僑，至今已協助在當地研究、觀光、經商等6名國人以陸路方式，安全撤出伊朗，但包含駐地主任在內，還有5名國人因家庭等因素留在當地。

目前貿協2個外館運作尚不受戰事衝擊，以色列部分以居家辦公方式持續運作，不過當地雇員曾被徵召從軍，當地政府有提供補貼貿協；至於伊朗部分駐地主任也與留在當地的國人，每天保持聯繫，貿協也視戰事情況，確保駐地人員安全。

貿協德黑蘭台貿中心於1992年設立，為台灣在伊朗唯一的駐外單位，主要功能及業務以協助臺灣企業拓展伊朗市場，促進雙邊貿易，並提供市場情報、貿易媒合等服務；以色列特拉維夫台貿中心於2019年設立，主要任務是促進以色列新創科技與臺灣製造業的媒合。將以色列的「從零到一」與臺灣的「從一到多」結合，共同將產品推向全球市場。

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