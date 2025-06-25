伊朗9成原油出口至中國 北京密切關注以伊衝突

中國密切關注以色列和伊朗衝突以及任何停火可能。圖為中國領導人習近平。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列與伊朗衝突引起不少國家密切關注，除了鄰近的中東國家以外，中國也睜大眼。伊朗仰賴石油出口賺取外匯，卻受美國長期制裁，目前約90％原油都出口到中國，衝突若影響石油供應，中國受影響最大。

根據美國《全國公共廣播電台》報導，大宗商品研究公司Kpler高級分析師徐牧宇（Muyu Xu）表示，中國一直是伊朗石油最大買家，尤其是2019年美國擴大對伊朗制裁之後。據他計算，因伊朗幾乎沒有其他買家，中國能以低於市價約8%的價格購買伊朗原油。

請繼續往下閱讀...

中國和伊朗都沒有公佈其石油貿易官方數據，因此徐牧宇依靠衛星數據和地面數據來追蹤油輪從伊朗迂迴駛向中國東部港口的軌跡。

大西洋理事會資深研究員布勞（Elisabeth Braw）聲稱，伊朗石油主要由「影子艦隊」運送至中國。她說，這些船隻通常很老舊，船主也很難確定。

伊朗石油通常在海上被從一艘船轉移到另一艘船，並重新貼上來自馬來西亞或阿曼的標籤。這些原油最終被運往中國小型私人煉油廠。中國煉油廠願意無視美國對伊朗石油製裁，這一直是伊朗經濟命脈。

中國在伊朗擁有相當大的政治影響力。美國國務卿盧比歐接受《Fox News》採訪時承認中國政治影響力，並對伊朗可能封鎖霍爾木茲海峽問題表示，鼓勵中國就此事與伊朗進行溝通，因中國石油嚴重依賴霍爾木茲海峽。

另外美國總統川普24日在社交媒體上發文稱「中國現在可以繼續從伊朗購買石油，希望他們也能從美國大量購買石油。」，對此白宮澄清，美國沒有放鬆對伊朗制裁。一名白宮高官聲稱，川普是想向人們提醒，伊朗迄今仍沒封鎖霍爾木茲海峽，阻礙油輪通行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法