AI衝擊搜尋行為 本土旅遊電商KKday將裁員15％

KKday下半年將逐步精簡約15%的整體人力。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣旅遊電商平台KKday今天宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動營運優化與組織調整，下半年將逐步精簡約15%的整體人力（KKday海內外員工目前約900人），精簡的人力主要集中在IT、客服、營運等部門。

KKday觀察，雖然亞太市場整體的旅遊需求依舊強勁，但跨境旅遊的報復性紅利逐漸消失中，各行各業的消費氛圍也轉趨保守，同時，AI也正快速改變市場樣貌，並重塑旅遊產業的競爭規則，許多旅客不再透過入口網站搜尋景點，而是開始仰賴AI協助安排行程、透過社群探索旅遊靈感，流量來源日趨分眾。

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面對市場趨勢變化，KKday表示將主動出擊、快速應變，並將公司核心資源集中AI推薦系統、智能客服以及敏捷化產品開發，目標將KKday從旅遊平台進一步轉型為以AI技術為核心驅動的旅遊科技公司，具體計畫包含優化既有營運模式、組織結構，預計下半年逐步精簡約15%的整體人力，海內外人力調整範圍主要在各後勤支援部門，聚焦於核心資源配置、提升營運效能與組織靈活度。

今年初啟動名為「TITAN」的AI專案後，KKday宣稱已在多個部門展現成效，包括自動化處理供應商訂單、客服導入Chatbot協助處理常見問題，以及升級內部知識管理系統，加速資訊查詢與解答效率。

隨著消費者行為持續轉向AI搜尋與社群探索，KKday也積極投資AI Search技術與內容應用，開發新一代AI搜尋產品，未來旅客將能以自然語言互動快速安排個人化行程，全面升級App的搜尋與體驗邏輯。另同步推出業務激勵、IT專案獎勵方案，並預留AI技術資源，希望透過實質獎勵機制與技術支援，協助團隊推動各項AI專案落地。

針對因為組織調整而受到影響的同仁，KKday強調將提供員工支持方案，包括職涯轉換輔導、內部轉調優先權，以及履歷健檢與求職準備等協助，幫助同仁順利銜接下一階段職涯發展，公司也將提供合乎規範的資遣補償費與工作交接期。

展望未來，KKday表示，將持續投入相關資源，期待透過各類AI應用為旅客解決行程中的各類痛點，協助旅遊體驗業者數位轉型、藉此提升國際旅客服務量能，同時拓展更多兼具深度與廣度的全球旅遊商品，滿足旅客多元且分眾的體驗需求，並深化KKday日本專家的形象，發展二三線城市、JR與各類交通組合和延伸商品。

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