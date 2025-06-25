維熹三大成長動能 助推全年業績穩健成長

維熹董事長吳瑞雄今天主持股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線供應商維熹（3501）今天召開股東會，發言體系會後指出，公司下半年營運主軸將聚焦電動車、冷凍貨櫃及低軌道衛星三大產業，儘管匯率波動仍為公司觀察重點，但隨著國際客戶出貨步調明朗，搭配備貨策略與產能配置調整，有助推動全年業績穩健步上年增軌道。

維熹說明，主要受惠德系客戶出貨強勁，5月份電動車線束的單月出貨金額，已成為推升今年整體營運成長的主力因素之一；美系客戶則於去年第2季至第3季完成公母接頭相容性調整後，第4季啟動新一輪認證測試，今年第二季起出貨，預期全年電動車事業表現可望較去年明顯成長。

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除了車用業務之外，維熹冷凍貨櫃產品今年訂單能見度也相當良好，過去主要出貨美系空調大廠，近期2M聯盟中的一家成員，已經成為公司新客戶，且拉貨需求相當強勁，甚至已出現訂單「溢出」情況，顯示市場需求回升速度較想像中快速，管理層推估今年冷凍貨櫃營收也將優於去年。

至於低軌道衛星產業，因去年特定客戶於第2季至第3季大量拉貨，導致庫存水位相對較高，今年仍處於去化階段，儘管維熹配合其需求，在美國肯塔基州設立發貨倉協助備貨，但目前出貨節奏仍較緩慢。雖然現在的動能已較去年第4季回升，但仍未恢復至去年高峰水準。且台系電子製造服務大廠也已切入衛星周邊供應鏈，產業競爭壓力上升，因此公司對今年低軌道衛星營收採審慎看待。

面對不確定的外部變數，維熹強調，美國客戶為避開關稅風險、搶在空窗期內備貨，公司已經提前將大量產品運往美國，雖未立即認列為營收，但有助平衡後續出貨時程。需要注意的是，第2季以來新台幣明顯升值，對收美元為主的零組件業者帶來雙重壓力，若新台幣升值1元，將影響維熹匯兌約新台幣4000萬元至5000萬元，但全年總營業額仍看好將優於2024年。

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