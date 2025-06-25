彭博：習近平將首度缺席金磚領袖峰會

巴西政府消息人士透露，習近平將不會出席下月在里約熱內盧舉行的金磚國家領袖峰會。（法新社資料照）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西政府消息人士透露，中國國家主席習近平將不會出席下月在里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的金磚國家（BRICS）領袖峰會，將是中國領導人首度缺席該集團峰會。

據《彭博》25日報導，1名不具名的巴西官員稱，中國總理李強將代表習近平出席峰會。李強曾於2023年代替習近平出席印度舉行的20國集團（G20）領袖峰會。

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另1名巴西政府官員則表示，儘管北京並未說明習近平缺席的原因，但巴西方面並不對此感到擔憂。

中國官媒《新華社》今年2月報導，金磚國家領導人峰會將於7月6日至7日里約熱內盧舉行。巴西自今年1月起擔任2025年金磚國家主席國。

面對近期以色列、伊朗的激烈衝突，金磚國家面臨了達成統一立場的艱鉅挑戰。

伊朗2024年加入金磚國家，創始成員國印度卻和以色列維持牢固關係；伊朗的地緣政治盟友巴基斯坦獲中俄支持加入金磚國家，卻同時是印度的宿敵，幾乎沒有機會被該集團接納。

國際局勢高度緊張之際，7月的金磚國家峰會將為多邊對話提供獨特空間和窗口，能否就中東衝突發表有意義的聯合聲明，將是該集團的關鍵考驗。如今傳出習近平無法出席，引發各界關注。

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