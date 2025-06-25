PChome董事長詹宏志：今年電商價格戰激化 毛利率有壓力

網家今日舉辦股東會。圖左為董事長詹宏志、右為總經理張瑜珊。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）董事長詹宏志今日指出，去年起台灣電商的價格競爭趨向白熱化，包含酷澎（Coupang）、中資電商拼多多與淘寶都加強資源投入，網家也被迫投入價格戰、今年最大的挑戰就是毛利壓力，不過好消息是體質開始好轉，會在與大股東統一（1216）彼此學習下持續努力，目標仍拼獲利轉正。

網家今日舉辦股東會。網家去年全年稅後虧損5.76億元，虧損幅度相較前（2023）年收斂，今年第一季則虧損1.48億元，每股稅後虧損（EPS）0.79元。

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詹宏志指出，網家的電商營業額正逐步翻正，唯毛利壓力仍大，不過去年網家持續進行底層工作，包含電商系統的改造已經大致完備，並強化倉儲量能，上半年已有8成商品從A7倉儲出貨，集團各子公司也持續調整與汰除，留下的子公司成效都很明確。

展望今年，詹宏志指出，希望獲利轉正並成長，期望打造新服務、引入新商品以維持業績成長，不過在面臨境外電商競爭、加上今年消費市場保守，獲利轉正的目標面臨不小的挑戰，網家會持續控制費用，看壓縮毛利的價格競爭難以長久，希望「比氣長」。

針對與統一的合作狀況，詹宏志則說明，雙方都著眼長期發展、而不只是短期調整。他說，實體零售面臨價格競爭已有多年，統一經驗豐富，而PChome則從網路環境中理解到獨特的消費者經驗與行為，雙方持續互相學習。

詹宏志也強調，網家「不想打價格競爭這種仗，但還是必須面對，別人降價、我們也需要降價」，會小心翼翼度過亂流，不過看台灣電商滲透率還不高、成長空間很大，金流與物流安全，加上台灣空間緊密、有OMO虛實整合服務的發展潛力，會持續探索新服務方向。

最後，詹宏志總結，近年台灣電商市場面臨典範轉移，競爭激化，資源配置成為重中之重，網家沒有更好的辦法，而是需把體質、服務做好，和消費者建立緊密的信賴關係，在價格與成本間取得平衡以維持毛利，這些工作都沒有任何神奇之處，不過會持續進行以讓營業額恢復成長動能。

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