聚隆小金雞第4季興櫃 每股盈餘拚年增1倍

聚隆小金雞聚泰生產的天然木質纖維訂單需求強勁，營運持續增溫。（聚隆提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕加工絲供應商聚隆（1466）旗下長纖絲子公司聚泰營運柴火強勁，規劃進一步強化與資本市場的連結性，預計今年10月登錄興櫃，明年第2季送件申請創新板上市；聚隆指出，聚泰2024年獲利約6000萬元，今年首季已獲利3000萬元，全年每股盈餘可望年增1倍。

聚隆表示，聚泰鎖定的長纖絲材料在目前的全球市場仍供不應求，報價上看每公斤13至14元，仍然難以滿足品牌需求。此項產品具備天然光澤與手感，產品含水率達12%、穿著有涼感，且可自然分解、製程完全無污染，符合國際環保趨勢。聚泰目前已擁有逾40項相關專利，並以自組抽絲設備打造生產門檻，雖有中國業者試圖仿造，但產品強度與機能性仍難以相提並論。

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聚隆提到，聚泰2024年營收6億元，今年第1季為1.68億元，呈現穩定成長。在合併財報當中，聚隆成為公司近年重要的成長引擎、貢獻良多，今年首季產能已經滿載，長纖絲木漿纖維訂單持續強勁，隨著今年陸續新增紡絲設備，明年首季可望完成安裝，既有產能將從年產1292噸進一步向上繼續擴增700噸。

聚隆規劃，聚泰將於今年第4季登錄興櫃，上市掛牌股本規劃為4.8億元，目前公司持有聚泰92％股權，看好聚泰今年每股盈餘（EPS）可望較去年的1.5元成長1倍，明年每股盈餘上看5至6元。此外，聚隆旗下另一子公司聚茂則以寵物保健品為主軸，目前仍處前期投資階段，未來營運聚焦品牌打造與通路鋪設，海外市場同步展開布局。

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