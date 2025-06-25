焦點股》安國：今年展現轉型成效 股價連飆兩根漲停

安國董事長羅森洲看好今年展現轉型成效。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下IC設計廠安國（8054）今年開始展現轉型成效，安國董事長羅森洲表示，安國全力發展AI（人工智慧）與高速運算（HPC）市場，同時包括車用、機器人、無人機等，目前安國已有多項AI專案開發中，看好今年營運表現優於去年。

在轉型題材帶動下，安國股價連拉兩根漲停，截至9:55分左右，安國鎖住漲停板，漲停價122元，委買張數逾4700張。

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安國完成合併星河半導體，今年安國迎來全新氣象，安國指出，公司在CoWoS先進封裝擁有十多年經驗，與全球矽智財龍頭安謀（Arm）合作可加速跨入AI伺服器的龐大市場，在Arm Neoverse Compute Subsystems （CSS）V3架構下，神盾提供Chiplet互聯傳輸介面UCIe的矽智財，結合安國在Chiplet及先進封裝CoWoS設計服務的能力，打造新一代AI HPC伺服器的高效能小晶片解決方案。

安國目前核心業務主軸為AI Platform與Arm伺服器chiplet架構設計服務，預計將成為未來營收成長的主要動能，為應對市場對AI運算多樣化的需求，安國推出AI Platform ASIC解決方案，結合AI XPU架構（CPU、NPU、LPU等運算單元）與先進封裝技術（如CoWoS、 WoW），針對資料中心、邊緣運算及智能終端應用構建靈活、高效的AI平台。

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