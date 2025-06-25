資策會調查：過半消費者對AR眼鏡有興趣 留意3產業焦點

Android XR 負責人 Shahram Izadi 戴上智慧眼鏡展示 Android XR 功能。（美聯社）

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）發布「AR眼鏡與VR裝置意向調查」，台灣有54%消費者對AR眼鏡有興趣，大幅超越不感興趣（15%），其中以18至25歲族群的感興趣比例（64%）最高。調查也顯示，台灣消費者對AR眼鏡結合AI抱持高度期待，有67%消費者抱持期待，不期待僅占7%，其中男性、26至35歲族群的期待比例最高，皆突破7成。

資策會MIC資深產業分析師柳育林分析，近年AR眼鏡受惠於AI技術的突破與加持，開啟更多互動應用的潛能，搭載的AI功能也更多元，例如問答、翻譯、識別與導航，而從廠商動態來看，AR眼鏡搭載AI已成為潮流，廠商家數在這2年有明顯突破，這股趨勢也將為台灣廠商帶來商機，特別是在關鍵技術與零組件。

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展望AR+AI眼鏡產業動態，柳育林表示，可持續關注的產業焦點有三個：一，Meta原型機Orion受到成本與技術等因素影響，無法在短期推出，但仍吸引業界矚目，其後續布局值得關注；二，Google專為XR裝置打造、整合Gemini的作業系統Android XR，已從頭盔擴展至眼鏡產品，可關注到Google在5月I/O大會展示AR+AI眼鏡應用，並宣布深化與Samsung的夥伴關係，以及與眼鏡品牌Gentle Monster、Warby Parker合作。

三，中國大陸AR四小龍Rokid、RayNeo、INMO、XREAL，以及Snap等業者在AR+AI眼鏡的布局。此外，由Ray-Ban Meta帶起熱潮的非AR的AI眼鏡，滲透速度應快於AR眼鏡，其發展同樣值得關注。

資策會MIC進一步調查，對AR眼鏡感興趣程度一般或偏低的消費者，並探究其原因，最大宗因素是「配戴不習慣（48%）」，其次依序為「價格不合理（38%）」、「技術不成熟（37%）」、「未發現好的內容（32%）」，以及「外型不美觀（17%）」，都是廠商想進一步拓展市占，須改善與解決的痛點。

至於台灣消費者對VR裝置的意向，持有VR裝置的消費者約1成，未來有意願購買的消費者約2成、無意願者超過3成，從近年調查結果來看，整體購買意願變化不大，顯示裝置的吸引力仍有待提升。

針對有意願購買的消費者，在已知價格愈高、效果與體驗愈好的前提下，可發現願付價格在2024年出現明顯的預算調降趨勢，特別是願付價格逐漸往1至2萬區間靠攏，有意願購買者，願付價格在1至2萬的比例從36%提升至48%；願付價格在2-3萬區間的有意願購買者，從25%縮減至18%；而願付價格在3萬甚至5萬以上高價位者，比例皆呈現衰退。

針對購買意願不高者，調查顯示，三大主因為「價格不合理（55%）」、「空間不合適（41%）」與「裝置不舒適（29%）」。

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