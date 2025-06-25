失業別慌 ! 紐時揭露 : AI帶來「3大領域」新工作

AI重塑職場格局，將取代部分工作的同時，也會催生前所未見的新職位。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界經濟論壇發布《2025年就業未來報告》，預計未來5年將有900萬個工作崗位被人工智慧和其他新興技術「取代」，但人工智慧也會創造就業機會，預計到2030年將有1100萬個新工作機會，其中將包含許多前所未有的職位。《紐約時報》指出，AI加速發展將重塑職場格局，有些工作將會被取代，但同時也會催生出一批前所未見的新職位。

領英經濟機會長阿尼什·拉曼（Aneesh Raman）認為，人類要做的並不是逃離AI，而是看清AI的盲點。當科技走到極限時，AI最依賴人類的部分，就是未來職業的起點，這3大領域是「信任、整合與品味」。

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在「信任」領域，工作包括AI翻譯員、AI審計員、事實查核員、合規專員，以及信任鑑定師/信任總監、AI倫理師，法律擔保人以及一致性協調員、升級應變官。

該文指出，信任的核心是問責，從法律文本、年報、產品規格書、研究報告乃至核武系統，將由AI撰寫，但均需要人類審核、追責，以捕捉AI易犯的離奇錯誤。

在「整合」領域，有鑑於人工智慧的複雜性，許多新職位將帶有濃厚技術色彩，不僅需要深懂AI，又能將其配對到業務需求的人才。工作職位為AI整合師、AI維修工、AI工程師、AI個性總監、AI培訓施、AI主管，以及藥物依從優化師、AI/人類評估專家。

在「品味」領域，當人人都能用同樣的AI生成式工具，品味就變得無比重要。工作職位包括各式各樣的產品設計師、文章設計師、故事設計師、人力資源設計師、差異化設計師。

《紐約時報》指出，「設計師」經常出現在AI即將取代的職業名單上，因為設計完美字距的字體，都可以交給AI來做。但事實上，了解自己想要什麼，並了解什麼能引起客戶共鳴的「設計師」，將成為人類在產品和系統開發中的核心角色。

創造性決策也極有可能成為公司競爭力的核心，那些以智慧和專業知識為差異化特徵的企業必須轉型。舉例來說，差異化設計師的職責涵蓋品牌建立、理念、產品、風險承受能力和創意執行。因此，「設計師」這個工作，在未來非但不會消失，還可能會延伸擴展。

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