中國房地產危機損失金額？大摩估28.6兆變壞帳

中國房地產危機，將整個金融體系拖入了深不見底的漩渦。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年中國房地產市場經歷斷崖式下跌，不再是經濟成長的引擎，也從財富象徵轉變成債務負擔。近日，摩根士丹利發布了一份報告，推測在2021年至2024年間，中國房地產行業累計相關損失約7兆人民幣（約新台幣28.7兆元）。

該報告針對中國房地產危機的損失，列出了一份虧損數據，其中金融體系承擔了近一半損失，主要包括銀行貸款損失2.05兆元人民幣（約新台幣8.4兆元）、理財和信託等1.31兆元人民幣（約新台幣5.37兆元）、銀行額外撥備5000億元人民幣（約新台幣2兆元）。

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其餘的，股權投資者損失9200億元人民幣（約新台幣3.77兆元）、供應商1兆元人民幣（約新台幣4.1兆元）、境外與境內債券投資者8410億元人民幣（約新台幣3.44兆元）和1990億元人民幣（約新台幣8160億元）。

大摩指出，目前中國房地產的巨大損失，差不多已經「消化」完了，預計未來2-3年新增的損失頂多約1兆元人民幣。

分析師指出，「這些錢」不是憑空蒸發，是直接變成了壞帳、不良貸款和金融體系裡的「沉沒成本」。為這場清算承擔主要代價的，正是中國銀行體系，這導致中國銀行的資產殖利率一路下滑，獲利空間不斷被壓縮，信貸也同步收緊，存款利率持續往下調。今年4月以來，已有超20家商業銀行下調了定期存款利率；在調整後，銀行存款利率全面邁向「1字頭」。

對於報告中提到，中國銀行的貸款及金融資產收益率接近底部。專家認為，這代表中國銀行已經沒什麼利潤空間，來對沖更大的風險了，未來中國銀行體系很可能進入不求增長、只求不爆的「維穩模式」。

據報導，大摩這份數據並沒有算上房價下跌後，帶給中國人民帶來的財富蒸發。根據巴克萊銀行的研究，中國房產泡沫破裂已經導致18兆美元（約新台幣529.37兆元），相當於每個中國家庭損失6萬美元（約新台幣176.5萬元）。

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