台灣半導體有多「強」 ! FT曝 : 手握讓中國科技「停止」發展的關鍵能力

全球晶片冷戰的重心，正從華盛頓轉向台北。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣加入了美國多年來遏制中國科技崛起的行動，將華為和中芯國際及601家外國實體被列入黑名單，外媒稱此舉「意義非凡」。《金融時報》指出，台灣處於晶片供應鏈的中心，不再只是全球供應鏈中的被動者，而是擁有真正「停止」中國進展能力的關鍵角色，全球晶片冷戰的重心正從華盛頓轉向台北。

《金融時報》直言，與美國不同，台灣無需說服其他國家遵守清單，因為它直接控制為中國供應晶片的公司。

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該文稱，美國和台灣的差別在於，美國可以限制，而台灣可以停止。台灣無需說服其他國家遵守清單，因為它直接控制為中國供應晶片的公司。因此，當全球最危險的晶片供應瓶頸不再被動時，台灣就擁有了「重新定義」全球技術等級的力量。

美國10多年來持續發動晶片冷戰，包括黑名單、出口管制和域外規則等，都是華盛頓慣用的伎倆，但中國技術未見壓抑，反而蓬勃發展。輝達執行長黃仁勳曾稱，美國對華出口管制是失敗的，導致美國企業損失了數十億美元的銷售額。

反觀台灣，一直以來保持著謹慎的平衡，既向世界供應晶片、全球90%以上的最先進晶片都由台積電生產，又避免與中國直接對抗。但日前，台灣將華為和中芯國際級601家外國實體列入實體黑名單，將改變台灣長年以來所保持的平衡策略，未來台灣廠商在出貨前須申請政府許可。

分析師指出，中國高度依賴台灣在先進晶片製造技術與材料供應，無法擺脫對台灣技術與生產鏈的依賴。對於中國來說，台灣由被動轉為主動，這時機顯得十分微妙。儘管這項舉措不會即刻衝擊中國企業，特別是許多台灣企業仍透過中國子公司運作，但潛在影響實際深遠。

業內人士指出，台灣掌控全球九成以上先進晶片產能，是全球供應鏈最關鍵的樞紐，現今全球晶片冷戰的重心正從華盛頓轉向台北，台灣擁有直接的實質控制權。

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