晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣半導體有多「強」 ! FT曝 : 手握讓中國科技「停止」發展的關鍵能力

2025/06/25 10:58

全球晶片冷戰的重心，正從華盛頓轉向台北。（法新資料照）全球晶片冷戰的重心，正從華盛頓轉向台北。（法新資料照）  

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣加入了美國多年來遏制中國科技崛起的行動，將華為和中芯國際及601家外國實體被列入黑名單，外媒稱此舉「意義非凡」。《金融時報》指出，台灣處於晶片供應鏈的中心，不再只是全球供應鏈中的被動者，而是擁有真正「停止」中國進展能力的關鍵角色，全球晶片冷戰的重心正從華盛頓轉向台北。

《金融時報》直言，與美國不同，台灣無需說服其他國家遵守清單，因為它直接控制為中國供應晶片的公司。

該文稱，美國和台灣的差別在於，美國可以限制，而台灣可以停止。台灣無需說服其他國家遵守清單，因為它直接控制為中國供應晶片的公司。因此，當全球最危險的晶片供應瓶頸不再被動時，台灣就擁有了「重新定義」全球技術等級的力量。

美國10多年來持續發動晶片冷戰，包括黑名單、出口管制和域外規則等，都是華盛頓慣用的伎倆，但中國技術未見壓抑，反而蓬勃發展。輝達執行長黃仁勳曾稱，美國對華出口管制是失敗的，導致美國企業損失了數十億美元的銷售額。

反觀台灣，一直以來保持著謹慎的平衡，既向世界供應晶片、全球90%以上的最先進晶片都由台積電生產，又避免與中國直接對抗。但日前，台灣將華為和中芯國際級601家外國實體列入實體黑名單，將改變台灣長年以來所保持的平衡策略，未來台灣廠商在出貨前須申請政府許可。

分析師指出，中國高度依賴台灣在先進晶片製造技術與材料供應，無法擺脫對台灣技術與生產鏈的依賴。對於中國來說，台灣由被動轉為主動，這時機顯得十分微妙。儘管這項舉措不會即刻衝擊中國企業，特別是許多台灣企業仍透過中國子公司運作，但潛在影響實際深遠。

業內人士指出，台灣掌控全球九成以上先進晶片產能，是全球供應鏈最關鍵的樞紐，現今全球晶片冷戰的重心正從華盛頓轉向台北，台灣擁有直接的實質控制權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財