輝達低谷大翻身！股價狂漲離歷史新高差一步

週二（24日）輝達收盤上漲2.6%至每股147.90美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自5月底輝達發布財報後，股價表現突然大翻身，週二（24日）輝達收盤上漲2.6%至每股147.90美元，自1月6日創下收盤歷史紀錄以來的最高水準，當時收在149.43美元。

綜合外媒報導，自5月底輝達發布財報後，股價表現突然大翻身，除了營收超出華爾街預期外，財報中表明，儘管面臨中國市場面臨出口管制，業務依然蒸蒸日上。

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自5月28日迄今，輝達共上漲超過9%，遠勝標普500同期約3.5%的漲幅。在此之前的輝達，因為美國總統川普啟動貿易戰、加上中國人工智慧（AI）平價對手DeepSeek引發的需求疑慮，使其股價苦苦掙扎。

而到了4月，美國總統川普宣布了關稅措施，以及晶片限制出口禁令，禁止輝達向中國銷售其H20晶片，導致該晶片製造商在第1季損失25億美元（約新台幣736億元）的收入，預計第2季將損失80億美元（約新台幣2357億元）。

輝達曾在4月4日跌到1年多以來最低收盤價，當時股價僅略高於94美元。

不過在川普率領輝達等科技高層在中東簽下大單之後，輝達開始醞釀反彈，更在財報公布後開啟升勢，6月初曾經短暫超車微軟，躍居全球市值最大的公司。

週二晶片股普遍揚升，輝達代工廠台積電ADR上漲約4.7%，英特爾（Intel）、超微（AMD）都大漲超過6%。

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