美元不妙！彭博曝「1關鍵」示警 221兆需求消退中

美元正在失去避險港角色，而「交叉貨幣基差交換」指標，表明每天7.5兆美元市場，對美元需求正在減弱（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普政府政策不確定及財政赤字堪憂下，美元正在失去避險港角色，而「交叉貨幣基差交換」指標，表明每天7.5兆美元（約台幣221兆）市場，對美元需求正在減弱，大摩表示，最近的交叉貨幣基差波動表明，投資者購買美元計價資產的興趣減少，而購買以歐元和日圓計價的資產興趣增長，尤其是歐元，高盛表示，歐元在交叉貨幣基差交換市場上變得比美元更貴的潛力，是過去20年中罕見現象。

彭博報導，每天7.5兆美元的外匯市場需求衡量標準「交叉貨幣基差交換」波動，顯示市場對美元的興趣正在減弱中。

請繼續往下閱讀...

包括摩根士丹利和高盛在內的少數幾家銀行的分析師都指出，最近所謂的交叉貨幣基差交換發生了變化，這種指標衡量1種貨幣兌換另1種貨幣的成本，超出了現金市場通常所暗示的成本。隨著對特定貨幣的需求增加，額外成本或溢價會上升，同樣，當需求不那麼強烈時，額外成本或溢價也會下降，甚至可能變為負值。

這些分析師指出，當美國總統川普宣佈解放日關稅後，市場在4月份崩潰時，以基差交換衡量的美元偏好相對較小且短暫，與此同時，對歐元和日圓等其他貨幣的需求則有所增長，這與過去20年對安全的爭奪形成鮮明對比，例如大流行的爆發，美元在全球融資市場上持續佔據溢價。

隨著時間推移，這種對美元流動性的偏好減弱，尤其是相對於歐元的偏好，最終可能會使借入歐洲共同貨幣相對於美元的成本更高，這對美元構成了挑戰。

大摩分析師表示，最近的交叉貨幣基差波動表明，投資者購買美元計價資產的興趣減少，而購買以歐元和日圓計價的資產興趣增加，分析師寫道，美國關稅的影響似乎引發了對美元資產的暫時撤離。

交叉貨幣基差之所以重要，是因為它有效地為世界各地的公司和投資者設定了長期外匯對沖的價格。這也表明，大量資產在經濟體和資產類別之間流動的趨勢正在發生變化。

彭博美元現貨指數今年已經下跌了8%以上，這是該指標自20年前推出以來最糟糕的1年開局。在川普政府面臨的政策不確定性，以及未來幾年的財政前景的背景下，人們普遍質疑美元作為避風港的角色。

當然，地緣政治風險仍然比比皆是，這表明在壓力時期對美元資產的需求持續存在。美元週一一度觸及3週高點，因為在以色列和美國攻擊伊朗後，油價攀升；在中東緊張局勢中，美國國債也與其他全球債務一起上漲。

但華爾街分析師更關注全球資本流動在較長時間內的變化，法國巴黎銀行美國利率策略主管Guneet Dhingra表示，一般來說，與交叉貨幣基差相關的議題是歐洲的投資者，是否從美國匯回資金？我們的觀點是，肯定有相當多的跨境流動，特別是從美國到歐洲的流動。

高盛分析師則認為，歐洲央行資產負債表的縮減可能會持續到聯準會自身的量化緊縮努力之後，再加上歐洲積極的凈國際投資部位，這些動態應該會隨著時間的推移，支援歐元相對於美元的資金收緊。

分析師進一步指出，解放日之後貨幣基礎的溫和波動值得注意，這可能也反映了在全球金融體系，比以前更具彈性的情況下，美元沒有出現短缺。

高盛最終看到了歐元在交叉貨幣基差交換市場上變得比美元更貴的潛力，這是過去20年中罕見的現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法