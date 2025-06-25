美元跌勢恐全面加速！高盛點破「真正元凶」

高盛集團全球回購交易主管錢伯斯表示，隨著外國投資人加大外匯對沖力道，美元今年可能將延續開年以來的最差表現。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團（Goldman Sachs）全球回購交易主管錢伯斯（Richard Chambers）表示，隨著外國投資人加大外匯對沖力道，美元今年可能將延續開年以來的最差表現。錢伯斯近期在國際掉期與衍生性商品協會主辦的一場活動上說：「由於市場波動加劇，我們預期會看到更高的外匯對沖比率。美元走弱、外匯對沖比率上升，以及未來在進行外匯避險的情況下購買美債的趨勢，都將比12個月前更加普遍。」

《彭博》報導，彭博美元指數（Bloomberg Dollar Index）今年以來已下跌超過8%，創下歷史最差的開年表現，主因是美國總統川普反覆無常的政策，攪亂了全球市場並動搖投資人信心。

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過去10年來，外國持有的美國資產，包括股票、政府債券和企業債券，已經翻倍至31兆美元。儘管目前還看不到海外投資人大舉撤出美國債市的跡象，但錢伯斯認為未來外資需求可能減弱。這是因為歐洲各國正擴大財政支出與舉債，進一步拓展歐元計價資產市場，使歐元在國際儲備貨幣中的地位日益鞏固，這讓歐洲投資者可能會選擇留在歐洲本地市場。

錢伯斯表示：「預期未來會出現更多以本國為導向的投資行為，而非資金流向美元資產。」他補充，美國未來勢必更依賴本土投資人來消化不斷擴張的公債供給，同時也需仰賴更多金融中介機構的槓桿能力，以維持系統運作。

橋水基金（Bridgewater Associates）利率主管席勒（Alex Schiller）則在同一場活動上指出，，如何為不斷增長的債務找到潛在買家不僅是美國獨有的問題，而是一個全球性問題 。他強調，美國10年期公債今年以來的表現，居所有主要債市之冠。

席勒表示，根據橋水的數據，2015 至 2022 年間，歐洲、日本、英國與美國的私人部門對公債的淨購買量幾乎為零，主要是因為各國央行透過量化寬鬆政策（QE）大量吸納了債券供給。然而隨著各大央行為抑制通膨而陸續縮表，市場供需結構已出現根本性轉變。

席勒在談到債券供需時表示，最大的變化並不發生在美國，而是在日本與歐洲。」他並補充，在各國政府爭相擴張財政、提高舉債規模的同時，黃金成為最大的受益者。

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