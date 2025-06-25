美債剉咧等！美銀警告債市下半年迎逾29兆額外發行量

美債剉咧等！美銀警告，債券市場下半年迎逾29兆額外美債發行量（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債剉咧等，路透報導，美銀策略師週二表示，一旦美國立法者解決迫在眉睫的債務上限問題（可能是永久性的），債券市場將在今年下半年迎來高達1兆美元（約新台幣29.45兆）的額外美債供應，而新債的發行可能集中於短期債券，包括票據。

無黨派的國會預算辦公室預測，儘管美國總統川普總統的全面減稅和支出法案，將促進美國經濟產出，但10年內聯邦赤字仍將增加2.8兆美元（約新台幣82.46兆），增幅超出預期。

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美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 週二表示，美國參議院可能在週五就共和黨的稅收和支出法案進行投票，他相信眾議院隨後將通過該版本。

美銀美國利率策略主管卡巴納（Cabana）週二在波士頓貨幣基金研討會的小組討論中表示，我們即將經歷1次利率水準的轉變，你將會看到大規模的債券發行，而且將在未來幾個月內出現。

Cabana預測，今年底，美國公債新增供應量將達到1兆美元。

道明證券美國利率策略主管戈德伯格（Goldberg）也預計，今年美債發行量將增加近1兆美元，8月和9月的供應量將達到約7000億美元（約新台幣20.62兆）。

美國國債供應激增可能會推高回購利率，即以美國公債或其他債務證券作為抵押品借入短期現金的成本。

美國國債供應增加通常會導致市場出現更多抵押品，這最初可能會因供應過剩而降低回購利率。然而，如果供應大幅超過需求，則可能導致回購利率上升，因為貸款機構會要求因持有大量證券而獲得更多補償。

戈德伯格認為，今年的供應將集中在2年期至7年期的美債，他進一步指出，事實上，如果長期債券規模有所減少，我不會感到驚訝，但2年期、3年期、5年期、7年期債券才是財政部真正尋求融資的對象，而不是10年期、20年期或30年期債券。

蒙特利爾銀行資本市場美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）補充了戈德伯格的觀點。他指出，美國財政部對市場非常敏感，如果導致殖利率波動，它願意減少長期債券的發行。

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