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前往美英以3國中東航線船隻 被保險公司列拒保名單！

2025/06/25 09:42

許多保險公司不會「以任何價格」，為前往美國、以色列或英國的船隻提供中東地區的保險。（路透）許多保險公司不會「以任何價格」，為前往美國、以色列或英國的船隻提供中東地區的保險。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前往美國、英國與以色列3國中東航線遭保險公司列拒保名單，勞氏日報保險編輯奧斯勒表示，中東衝突，導致保險成本迅速上升，且以伊戰事可能重啟，海運市場的許多保險公司，不會「以任何價格」，為前往美國、以色列或英國的船隻提供中東地區的保險。

CNBC報導，據保險經紀公司Marsh McLennan稱，目前為船舶提供保險的保險公司的費率為船舶價值的0.25%-0.45%，高於幾週前的0.125%。

奧斯勒表示，這些比率與前1週持平，但在美國週末襲擊伊朗核設施後，中東海上戰爭風險比率「大幅上升」。

影響保險市場的問題包括對伊朗攔截和困住船隻的擔憂，以及伊朗石油大客戶中國的需求水準。川普總統週二（24日）在社群媒體上表示，中國可以繼續購買伊朗石油，這表明美國無意對伊朗經濟施加最大壓力。

奧斯勒表示，如果中國撤軍，那麼戰爭風險的呼聲就會降低，因此簡單的供需法則表明，這應該會穩定利率。

奧斯勒指出，根據他從保險市場消息來源獲得的信息，如果目前的暫時停火得以維持，保險費率應該會下降，但週二的頭條新聞表明這種情況存在不確定性，並對前景造成壓力。

他進一步指出，川普總統在週一晚上宣布停火，這恰恰觸及了我們在市場上看到的緊張情緒的核心，因為他們根本不知道，而且事情發生得太快了。

奧斯勒表示，這些事態發展實際上使市場處於觀望狀態，隨著承保人逐漸接受政治形勢的發展，市場行情也變得動盪不安。據說諮詢量大幅下降，這表明考慮到軍事局勢，一些船東不準備接受前往該地區的訂單。

貝克表示，伊朗關閉荷姆茲海峽的決定有政治和經濟方面的原因，對伊朗原油的最大目的地中國和印度也存在實際問題，更不用說還要考慮沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼等其他中東國家的反應。

上週三，倫敦勞合社戰爭險承保人聯合戰爭委員會召開會議，公佈了一份指定區域清單，承保人有權（但無義務）徵收額外保費或AP。此清單保持不變。

英國海事安全公司Ambrey週二發佈的最新威脅通告中寫道，以色列和伊朗之間的衝突確實有可能繼續、重啟，美國也可能隨後介入，但據評估，美國介入的風險已經降低。然而，海灣地區通常被認為是更廣泛的印度洋列入名單區域的一部分，並與列入名單的紅海相連。這意味著在實踐中，船東通知必須向保險公司提供過境通知。

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