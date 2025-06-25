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美元霸權不再？各國央行正轉向人民幣等「3資產」自保

2025/06/25 09:14

隨著全球貿易體系碎裂與地緣政治動盪加劇，美元的主導地位正面臨挑戰。（歐新社）隨著全球貿易體系碎裂與地緣政治動盪加劇，美元的主導地位正面臨挑戰。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球貿易體系碎裂與地緣政治動盪加劇，美元的主導地位正面臨挑戰。最新一項針對全球央行的調查發現，越來越多的央行正考慮在外匯儲備中減少美元，轉向增持黃金、歐元和人民幣。

《路透》報導，根據獨立智庫組織「貨幣金融機構官方論壇」（OMFIF）報告，在接受調查的央行中，有3分之1計劃在未來1至2年內提高對黃金的配置，創下近5年最高水準。

這項包含75家央行、於今年3月至5月間進行的調查，首次展現了自美國總統川普 4 月 2 日實施「解放日關稅」以來，首次觀察到的市場影響和反應。

各國央行已以創紀錄的速度增持黃金，預計長期來看黃金將進一步受益，OMFIF 指出，未來10年內有淨 40% 的央行計劃進一步增持黃金。OMFIF 表示：「在過去幾年黃金購買創下歷史新高後，各國儲備管理者正加碼這項貴金屬。」

美元的吸引力則顯著下滑。根據調查，美元是去年調查中最受青睞的貨幣，但如今卻跌至第7名，有高達 70% 的受訪央行表示，美國的政治環境讓他們對投資美元感到卻步，這一比例是去年的2倍以上。

在貨幣配置方面，歐元與人民幣最有望受惠於各國央行的多元化策略。未來 12 至 24 個月內，有淨 16% 的央行計劃增持歐元，使其成為最受青睞的貨幣，遠高於1年前的 7%；其次是人民幣。

不過展望未來10年，人民幣更被青睞。有淨 30% 的央行預計將增持人民幣，人民幣在全球儲備中的占比有望從目前的水準成長3倍，達到 6%。

3名消息人士對《路透》表示，他們認為歐元可望在2030年之前，恢復至2011年歐債危機失去的外匯儲備占比。他們指出，在「解放日」後，各國央行對歐元的信心明顯回升。若上述預測成真，歐元的全球外匯儲備占比將從目前的約 20%，回升至約 25%，對歐元區來說，這將是自債務危機以來一大關鍵復甦指標。

OMFIF 調查顯示，各國央行普遍預期到了2035 年，美元在全球外匯儲備中的占比將降至 52%，雖然仍是全球最大儲備貨幣，但將低於目前的 58%。而OMFIF 的調查顯示，受訪央行預計歐元在未來10年內的儲備占比將達到約 22%。

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