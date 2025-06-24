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台積電大贏家！2026年全球1/3旗艦手機SoC將採3或2奈米製程

2025/06/24 22:05

2026年全球將有三分之一的旗艦智慧型手機SoC採用3奈米或2奈米先進製程。預計台積電將是市場供應鏈的大贏家。（路透）2026年全球將有三分之一的旗艦智慧型手機SoC採用3奈米或2奈米先進製程。預計台積電將是市場供應鏈的大贏家。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場研究機構Counterpoint Research最新發布的《全球行動處理器（AP-SoC）長期預測》報告，2026年全球將有三分之一的旗艦智慧型手機SoC（系統單晶片）採用3奈米或2奈米先進製程。此一數據顯示，台積電將是市場供應鏈的大贏家。

Counterpoint Research副研究總監Brady Wang預計，2025年台積電在5奈米及以下（含3奈米與2奈米）製程的智慧型手機SoC市佔將達87%，並於2028年增至89%。目前除台積電外，手機晶片廠商可選擇的代工廠有限。

報告指出，蘋果2023年率先在iPhone 15 Pro系列導入台積電3奈米製程的A17 Pro晶片，隨後高通與聯發科則於2024年推出其3奈米旗艦SoC。自2025年起，所有新一代旗艦SoC將全面轉向3奈米，出貨比例將年增79%。

預計2026年，蘋果、高通與聯發科將陸續升級台積電2奈米製程。主要是由於3奈米與2奈米製程不僅提供更高的電晶體密度與時脈速度，更能支援生成式AI、沉浸式遊戲與高畫質影像處理等需求，成為提升智慧型手機效能與效率的關鍵。

Counterpoint Research資深分析師Parv Sharma表示，目前市場對設備端AI運算能力的需求，正驅動晶片朝向更小、更強大、效率更高的製程演進。但這也導致SoC整體成本上升，包括晶圓價格與半導體含量的增加。預計2026年，將有三分之一的智慧型手機SoC導入3奈米與2奈米製程，達成一項重要里程碑。

台積電預計今年下半年進行2奈米製程的晶片設計定案，並於2026年進入量產階段。

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