拒絕川普即刻要求 鮑爾：降息還須等一等

美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二（24日）表示，聯準會將繼續觀望經濟形勢發展，然後再決定是否降息。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二（24日）表示，聯準會將繼續觀望經濟形勢發展，然後再決定是否降低基準利率，這一立場與總統川普要求立即降息的呼籲截然相反。

鮑爾在周二凌晨向眾議院金融服務委員會發表的演講中表示，聯準會需要更多時間來觀察關稅上調是否會推高通膨。他說：「對通膨的影響可能是短暫的，反映的是價格水平的一次性變化。通膨效應也可能更具持久性……目前，我們最好先等待，了解經濟可能走向，然後再考慮調整政策立場。」

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由於川普一再敦促聯準會降低借貸成本，鮑爾將面臨國會為期兩天的嚴格質詢。鮑爾在監管聯準會的眾議院和參議院委員會面前通常受到積極評價，僅受到較少的批評。

週二凌晨，川普再次猛烈抨擊，他在社交媒體網站上文稱：「我希望國會真的能把這個愚蠢、固執的人（指鮑爾）整垮。我們將在未來很多年裡為他的無能付出代價。」

官員預計聯準會將在年底前兩次降息，每次降息25個基點，投資人預計首次降息將在聯準會9月的會議上進行。

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