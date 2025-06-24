儒鴻強化印尼廠佈局 1週內注資逾20億元

紡織龍頭廠儒鴻加快印尼生產基地布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）加快印尼生產基地布局，繼6月19日對當地子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL增資4100萬美元（約新台幣12.1億元）之後，今日再增資2899.95萬美元（約新台幣8.55億元），兩次合計匯出近7000萬美元（折合新台幣約20.65億元），顯示印尼資金調度進入密集期。

公司說明，本次增資資金用途為充實子公司營運資金並償還借款。回顧公司董事會於2019年通過印尼1.75億美元的投資案，在近年分批執行之下，本月的兩筆增資金額約佔整體投資計畫的4成，而儒鴻對於子公司的持股比例仍維持100%，並未涉及質押或限制條件。

請繼續往下閱讀...

法人解讀，儒鴻印尼產區為近年生產重鎮，有助承接東南亞新訂單與分散對單一地區的依賴，加上母公司手中現金充沛、財務結構穩健，可靈活因應海外資本支出節奏。隨兩筆增資完成，預料後續印尼生產基地將有進一步擴線或資產調整動作。

談及展望，儒鴻受惠休閒運動混搭與商務休閒兼具的穿衣趨勢興起，帶動產品應用場景界線日趨模糊，推升機能性成衣與布料的訂單動能。管理層看好今年新客戶快速成長、訂單倍增，成為公司主要成長柴火之一，且品牌客戶也未見下修情況，儒鴻持續以多產地布局與成本控制應對潛在關稅風險，展現穩健應變能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法