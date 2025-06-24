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OPPO在台市占輸vivo OPPO總經理：短期波動

2025/06/24 20:07

左三為OPPO台灣總經理劉金。（記者王憶紅攝）左三為OPPO台灣總經理劉金。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對OPPO 5月在台銷售金額被vivo超車，OPPO台灣總經理劉金表示，市佔銷售數字已不再是品牌發展的唯一指標，今年是調整期，在持續朝向中高品牌發展下，短期波動是在預料範圍。

OPPO今天在台舉辦Reno14系列新機發表會，劉金表示，在具備旗艦機才有的無線充電、全鏡頭高畫素等功能，預估Reno14會成長20%。

劉金說，今年是調整期，Reno和Find系列正在重新定位，持續朝向中高品牌發展，目前高中低手機銷售占比約3：6：1，其中，今年前4月800美元以上的手機銷售量，年增3.8倍，顯示定位中高階品牌的策略奏效。

劉金說，無論是傳統製造業還是高科技業，都會面臨轉型挑戰，在對品牌重新思考下，市占、銷售量不是唯一關注指標，會穩中求進。他指出，企業若要走得長遠，必須具備「高高的山、長長的坡、寬寬的河、厚厚的雪」戰略結構，也就是，決策層需具備遠見，理解品牌與使用者之間的核心價值、品牌的成長需要耐心與時間的積累、企業需要依賴多方面的能力建立，包括產品力、通路力等，最後是市場回報與用戶口碑，就像滾雪球一樣，迎來收穫。

在通路布局上，劉金表示，OPPO今年前4月在電商銷售量年成長36%，營業額成長25%；電信商銷售占比約60-70%。

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