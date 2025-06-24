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專利蟑螂也盯專利王台積電 工研院成立LOT聯盟制衡

2025/06/24 19:04

工研院與全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT產業聯盟」，邀請近20家半導體、資通訊與PCB重量級企業到場支持。（記者林菁樺攝）工研院與全國工業總會、電機電子工業同業公會與創智智權公司（IP Bank）正式成立「LOT產業聯盟」，邀請近20家半導體、資通訊與PCB重量級企業到場支持。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕打擊專利蟑螂（NPE，Non-Practicing Entity）!工研院與工總、電電公會創智智權合作，成立LOT（License on Transfer）產業聯盟，邀請台積電、日月光等20家半導體、PCB等重量級業者加入，首波可匯聚15萬筆有效專利，覆蓋超過60個國家，會員廠商在不干預、不削弱與不涉及機密下，將可制衡專利蟑螂。

NPE是不生產、不研發、不提供商品或服務，其商業模式為收購專利，向廠商收取高額權利金。其興訟成本極低，但對被告企業而言，造成的營運威脅與訴訟成本負擔巨大。

經濟部智慧局長廖承威解釋，專利對於NPE是很大肥肉，但這對專注本業、付出很大心血的台灣廠商並不公平，NPE對於創新造成干擾，雙方訴訟還要有人力去對抗無謂紛擾。

根據統計，2022到2024年間，台灣企業的海外專利侵權訴訟中，高達70 %為NPE主動提出，半導體更是淪為重災區；工研院成立LOT聯盟，希望把智慧財產防護網擴大，加入LOT後，可制衡NPE的不當干擾，降低營運成本與訴訟風險，形同有免疫力。

工研院法務長王鵬瑜提到，LOT運作模式是廠商的專利互相授權，但授權不涉及技術揭露或商業秘密，也不干預企業之間互相競爭，且在專利轉讓給NPE時啟動授權，不削弱專利自主運用價值。

王鵬瑜解釋，過去台灣廠商是孤軍奮戰，遇到NPE拿幾萬件專利要求收取權利金，廠商到談判桌上也不知道怎麼談，而工研院與業界成立LOT有2個重大意義，首先，是向全球NPE宣告，到台灣打專利戰，會比其他地區付出成本更高，產業互相授權，背後有專業分析，專利遭撤銷或舉發機率將高於其他地區。

其次，台灣廠商會是打群架，以「艦隊模式」去與國際LOT組織、海外業者洽談，合作等條件、籌碼等都會比單打獨鬥更好，已經有美國LOT組織探詢合作機會。

他透露，LOT聯盟目前為邀請制度，業者的實力相當，入會費用也是依照公司資本額等比例收取，一定資本額以上就是相同費用，首波加入為初始會員，預計徵集到九月底，後續再加入的新會員，就需要初始會員同意，才能取得相關專利授權。

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